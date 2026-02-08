違規停等紅燈露「毒」餡 男拒撿辱罵當街與警搏鬥

台南市 / 綜合報導

台南永康區7日晚上，警方盤查違規自小客車時，駕駛一度不配合，和員警發生肢體衝突，更怒罵不雅字眼，隨後大批警力加入，制服男子，竟然在他的車上查獲毒品，經唾液和尿檢，發現男子涉嫌毒駕，全案朝毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

自小客車停等紅燈，超出停止線，遭員警上前關切，示意駕駛這名男子靠邊停，下車接受盤查，男子一開始很配合，沒想到民眾目擊，員警和男子扭打成一團，警嫌搏鬥，雙方驚險的從路中央，一路扭打到一旁工廠鐵捲門前，男子拒不配合，不斷想掙扎，隨後更多警力加入，成功壓制男子，就見他雙手上銬，被員警制伏後，坐在地上動彈不得，只好乖乖就範。

廣告 廣告

7日深夜11點多，台南永康區大灣東路與南興路口，朱姓男子開車違規，遭員警盤查，過程中與員警發生爭執，他不只怒罵不雅字眼，更和警方拉扯，事後員警也在他的車上，發現藏有違禁品。

永康分局副分局長謝貴琳說：「當場查獲第二級毒品安非他命及彩虹菸等證物，經唾液及尿液初驗均呈現毒品陽性反應。」警方在車上起獲安非他命1包、吸食器1組、刮勺1支、新興毒品4錠及彩虹菸9支，男子不只車上藏毒，還涉嫌毒駕，還好這次警方提早發現，早一步將人車攔下，沒釀其他傷亡，嫌犯被逮後也依違反毒品危害防制條例、公共危險案及妨害公務移送法辦。

原始連結







更多華視新聞報導

澎湖男騎車毒駕 警方盤查起獲毒品送辦

男毒駕失控逆向暴衝 鐵皮屋.轎車遭波及幸無傷

高雄男駕駛疑毒駕上路 追撞停等紅燈前車

