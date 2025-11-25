違規停車唾液快篩 台中保大查獲男吸Ｋ毒駕

保大員警以毒品唾液快篩試劑進行檢測，結果呈現陽性反應。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

為強化打擊毒駕亂象，警政署近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，台中市保大第一中隊在二十三日晚間巡邏時，在北屯區發現一名二十九歲姚姓男子違停在紅線，上前攔查時，聞到身上散發濃厚Ｋ他命燃燒後餘味，要求姚男配合進行唾液毒品快篩檢測，檢測後果然呈現陽性反應，警方立刻開罰並將車輛移置保管，後續將依尿液檢測結果，以違反公共危險罪函送偵辦。

台中市警局保大第一中隊巡邏員警二十三日晚間九時許，在北屯區軍榮一街發現一輛轎車紅線違停，警方攔查時，發現車內姚姓駕駛散發濃厚Ｋ他命燃燒後餘味。經警方告知毒品唾液採樣流程、法律權利義務後，姚男配合唾液毒品快篩檢測，檢測結果陽性反應。

警方依道路交通管理處罰條例第三十五條一項二款舉發，車輛當場移置保管，即時採取人車分離，避免危害用路人安全，後續將依尿液檢測結果，以違反公共危險罪函送偵辦。

警方表示，毒品唾液快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰三萬元至十二萬元，並吊扣駕照一至二年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達十八萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。