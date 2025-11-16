違規偷賣4萬顆芬普尼蛋石崇良怒 彰化縣府移請檢調偵辦 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導

「芬普尼」毒雞蛋遭爆偷賣4萬顆，食藥署日公布，文雅畜牧場在移動管制期間非法販售4萬顆雞蛋至台中市「龍忠蛋行」，且也檢出芬普尼超標。衛福部長石崇良表示，不可以上架的雞蛋又被上架，直呼「不可思議、怎麼會發生這樣的事情」，並已經發文要求彰化縣政府查明案情並且究責。彰化縣動防所回應，全案也移請檢調偵辦中。

台中食安處說明，龍忠蛋品行11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，卻被檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05 ppm（殘留容許量標準0.01ppm）與規定不符。進貨數量為200籃（約4000台斤），目前已下架回收38籃（760台斤），其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄，食安處已連夜通報彰化縣政府相關單位，以進一步釐清是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。

廣告 廣告

彰化縣動防所表示，衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）在11月14日晚間9點05分接獲台中市食品藥物安全處通報（下稱台中食安處），該處於11月10日到轄內「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場之雞蛋檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05 ppm（殘留容許量標準0.01ppm）與規定不符。

動防所經查，該雞蛋保鮮日期為11月26日，是11月6日畜牧場生產的蛋，該期間仍屬畜牧場移動管制期間。對於該場仍有雞蛋非法流出 ，縣動防表示封存在場內的蛋品必須全部銷毀，目前全案也移請檢調偵辦中。

食藥署表示，11月4日時已通知並督導受案例場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。食藥署在接獲台中食安處通報，立即發文案例場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

食藥署再次強調文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

林祈烽批水湳經貿建設「5大皆空」 盧秀燕澄清任內陸續啟用

苗栗傳虐童案社工失能？ 縣府澄清：非事實、勿散佈

【文章轉載請註明出處】