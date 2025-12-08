違規入股中嘉踩紅線！三立涉壟斷爭議 NCC代理主委認：比較沒有在處理

立院交通委員會今日審查「衛星廣播電視法修正草案」，民眾黨立委黃國昌質詢國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹時指出，三立集團違規入股中嘉系統，已經踩到了媒體壟斷的紅線，黃國昌表示，三立過往在司法案件中淪為詐騙集團的洗錢溫床，以及在總預算審查期間鋪天蓋地造謠抹黑藍白立委，而現在因為行政院遲遲不提名補足缺額，導致委員會無法運作，黃國昌認為，就是行政院長卓榮泰帶頭癱瘓NCC，在「下很大的一盤棋」。

黃國昌指出，十幾年前台灣已設下紅線，規定新聞台不可以兼營系統台，但幾年前他曾經公開指控過三立電視違規入股中嘉系統，但NCC對此案毫無掌握，直到有吹哨者交出核心契約，NCC才得以處理，若無吹哨者監理機關根本無力查核。黃國昌指出，想要掌控媒體就要先掌控他的所有權，質疑NCC針對三立違規入股，處理了中嘉，卻放過三立。對此陳崇樹坦承，相較於對中嘉的處置，對三立確實「比較沒有」處理。

廣告 廣告

黃國昌進一步補充，2024年檢調偵辦的ACE王牌交易所詐欺案中，竟發現三立旗下的公司持股40%，而當中的塏薾公司直接設址於三立大樓內，簡直就是幫詐欺集團在三立大樓裡面成立的洗錢公司，而現在NCC竟然以「該公司已解散」為由認定無需處理。黃國昌認為，媒體經營者的適格性是持續性的義務，投資設立洗錢公司嚴重違反適格性，不能因為公司解散就沒事。黃國昌表示，2012時許多傳播學者出來反對媒體壟斷，不是用NCC今天消極的態度來敷衍。

黃國昌指出，三立新聞在去年預算審查期間，製造假新聞抹黑藍白立委、稱藍白立委刪除體育署11億元預算。事實上，僅刪減了1.6萬元；事後聲明稱報導是依據事實呈現，誤差是因時間差所造成。「在哪一個時間存在刪除11億預算的情形？」黃國昌質疑，當時預算案的通案提案在1月15日就已處理完畢，三立新聞是1月19日才發出，根本沒有所謂的時間差問題，綠媒鋪天蓋地、集團性的假新聞告訴台灣人民說藍白立委刪除11億預算，到底是識讀能力還是數學有問題？

更讓黃國昌無法接受的，是事後三立新聞自律委員會將假訊息輕描淡寫為失誤，質疑陳崇樹是否能夠接受這樣的說法。陳崇樹回應，上述案件已進入節目廣告諮詢會議，但因目前委員缺額沒有委員會議，無法做出最終決議。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

