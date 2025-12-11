違規兼職 ！中國「最快女護士」慘了醫院公告懲處內容

「最快女護士」張水華因接連參加馬拉松並與品牌代言未報備，又被查出以不實理由請假外出比賽，遭福建醫科大附一院重懲。（圖／翻攝自微博＠科羅廖夫）





福建醫科大學附屬第一醫院確認，因多次未依規定調休、以不實理由請假參賽，以及未報備便與運動品牌361度簽署代言合約並取得報酬，「最快女護士」張水華遭院方記大過性質的警告處分6個月，期間不得晉升，並取消其2025年度評優資格。院方強調，其行為已造成科室排班混亂，影響工作秩序。

根據《封面新聞》報導，9日晚間，一份疑似院內流出的處理通報在網路瘋傳。院方隨後證實文件確為正式發出，內容亦經查屬實。通報指出，張水華與361度品牌簽署代言並收取費用，屬未經批准的兼職行為，違反院方規定。此外，她曾多次因比賽需求申請調班，甚至在11月1日以不實理由請假，實際則前往湖北宜昌參加馬拉松，造成同事臨時承擔額外負擔。

通報認定，張水華行為違反《事業單位聘用合同》，包含未經批准兼職、虛假請假、影響科室正常運作等情節，因此院方做出6個月警告處分，並取消年度評優。

張水華今年8月在哈爾濱馬拉松以2小時35分27秒奪下國內女子組冠軍，因其本職為護士，被網友封為「最快女護士」。她賽後曾哭訴「希望領導支持調休跑馬」，引發大量討論。爆紅後的她接連在各地參賽，近兩個月內跑了至少五場馬拉松，屢獲獎金，個人熱度持續攀升。

不過，也有不少網友質疑她頻繁比賽是否影響日常護理工作。張水華曾回應，跑步不會影響工作，還能讓精神更佳，也會在感到疲累時調整休息。

