違規再+1！醫美稽查已1761家「宜蘭光澤診所遭罰50萬元」累計21家全停業

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記者簡浩正／台北報導

愛爾麗、光澤等醫美近日捲入偷拍疑雲。（圖／翻攝畫面）

近期愛爾麗、光澤等多家醫美診所爆出隱藏針孔攝影機涉嫌偷拍，引發民眾恐慌，衛福部展開調查與裁罰至今滿一個月。衛福部醫事司今（11）日表示，目前最新統計查核家數為1761家、較上週增加405家，遭裁處家數新增1家，為宜蘭光澤診所，目前累計21家，遭當地衛生局開罰50萬元罰鍰及停業6個月處分。

自從醫美偷拍事件上月爆發後，衛福部展開全台醫美診所大稽查，並自5月27日開始每週更新一次。衛福部已要求各縣市衛生局每週三更新數據，衛福部每週四於醫事查詢系統的「美容醫學專區」上公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，為期1個月，其他違規遭罰業者也將陸續公布。

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醫事司簡任技正呂念慈今日下午受訪表示，截至昨日衛生局總共查核1761家，跟上週比起來多了405家，遭裁處的診所家數最新來到21家，新增1家為宜蘭光澤診所，也依《醫療法》第108條裁處最高50萬、停業6個月處分。

根據衛福部「美容醫學專區查詢」先前公布統計至5月26日止的近期侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單、共17家，雙北方面，包括台北市大安區光澤診所、台北市中山區南京愛爾麗診所、台北市大安區愛爾麗診所、台北市松山區三民光澤診所、新北市林口區林口愛爾麗診所、新北市永和區愛爾麗診所、新北市新莊區新莊愛爾麗診所、新北市板橋區光澤診所、新北市板橋區板橋光澤診所。其他則有台中市南屯區光澤診所、台中市西區聖宜時尚診所、台中市西區聖宜診所、高雄市三民區光澤診所、高雄市左營區君綺美形診所、高雄市左營區博愛愛爾麗診所、高雄市新興區愛爾麗診所、高雄市左營區維馨乳房外科醫院。

6月4日時，醫事司再對3家診所開罰，包括板橋愛爾麗、新莊光澤與台南研醫明診所。加上本次的宜蘭光澤診所，合計裁罰來到21家。

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