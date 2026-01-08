違規右轉釀禍！板橋拖板車撞腳踏車 婦人傷重不治

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

新北市板橋區今日上午發生一起死亡車禍，一輛拖板車在行經路口時違規右轉，撞上一名騎乘腳踏車的卓姓婦人，救護人員到場後，將受困車底的婦人救出，她左大腿骨折、意識清楚被送往醫院急救，沒想到病情快速惡化，經搶救後仍宣告不治。警方傳喚司機回所扣車，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

新北市板橋區文化路二段、民生路口，今日上午發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

警消於今日早上10點20分接獲通報，在板橋文化路二段與民生路口發生車禍，隨即派員前去處理，據了解，58歲張姓拖板車駕駛當時未依規定違規右轉，撞上一旁騎乘腳踏車的70歲卓姓婦人，婦人受困車底，但意識清楚，看似無生命危險，沒想到警消將婦人送醫後，她狀況急速惡化，最終因傷勢過重宣告傷重不治。

針對張姓駕駛，警方現場進行酒測，測得酒精濃度為0，違規右轉部分依違反《道路交通管理處罰條例》第48條開單舉發，另已調閱監視器釐清事故發生原因，全案朝過失致死罪嫌偵辦。

58歲拖板車駕駛未依規定違規右轉，撞上騎乘腳踏車的婦人，婦人送醫不治。（圖／翻攝畫面）

