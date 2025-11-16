違規右轉！ 7旬男「保齡球般」失控撞八車 釀1死8傷
高雄一名73歲陳姓男子，16號下午五點多行經楠梓土庫一路，沒想到下橋後違規右轉，先是撞飛一名機車騎士，導致車輛失控衝向待轉區，保齡球般撞倒8部機車，整起車禍共釀1死8傷，肇事駕駛則強調沒有暴衝、車速也沒過快。
事故現場畫面顯示，白色自小客車下橋後緩緩前進準備右轉，此時一名機車騎士直行通過，但汽車駕駛突然加速撞飛對方。汽車隨後失控衝向待轉區，如同保齡球般連續撞倒8部機車，現場一片混亂。一名女騎士差點被捲入車底，所幸及時爬出逃生，但撞擊力道極大，甚至將安全帽撞飛，所有機車騎士全部倒地。
目擊民眾表示，現場有一群人被一台車撞倒，至少有7至8台摩托車，一群人倒在地上。事故發生後，白髮駕駛下車，卻略過倒地的傷者，又從副駕駛座爬上車。現場血跡斑斑，機車零件四散，多部救護車趕到現場，緊急將9名傷者送醫治療。肇事的73歲陳姓駕駛強調自己並未暴衝，他表示自己是順順地下來，要開到慢車道，車速也很慢。然而，楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄表示，73歲陳姓駕駛未有飲酒情事，但在擦撞1部機車後，又撞擊了待轉格內8台機車。
這起車禍發生在16日下午5點多，高雄楠梓區土庫一路上，正值下班時間，一度造成交通嚴重堵塞。據了解，該路段下橋後車輛禁止右轉清豐二路，但肇事駕駛無視告示牌而釀禍，造成9人受傷，其中第一個被撞上的林姓騎士經搶救後傷重不治。陳姓駕駛除了違規右轉將面臨最高1800元罰款外，還被依過失致死罪移送。警方正在調查是否為誤踩油門撞上騎士，或是有其他原因造成這起悲劇。
相約回收廠幫忙…女兒目睹母遭水泥車輾斃 心碎哭喊：我媽走了
驚悚！8旬翁騎車載妻 遭砂石車「碰撞拖行」困車底雙亡
租特斯拉到墾丁玩！高速撞擊水泥車 波及4貼機車釀1死7傷
瑞芳驚傳死亡車禍！機車騎士捲入貨櫃車底 遺留血跡安全帽碎裂
