違規多燒庫錢換紅包 北市殯儀館爆多人收賄！北檢聲押女主嫌

北市殯儀館爆集體收賄，女主嫌遭聲押。林煒凱攝

台北市立殯儀館爆集體收賄，多名技工、職員用「燒庫錢」的名義斂財，台北地檢署獲報後展開偵查，11日搜索、約談15人到案，其中胡姓女主嫌複訊後遭聲押禁見，同案被告則以3萬至20萬元不等金額交保。

網路資料指出，庫錢是紙錢的一種，而燒庫錢的由來為每個人在投胎轉世前，都要跟「庫官」去借一筆錢來當作是投胎路上的盤纏。每個生肖都會有一位負責掌管該生肖的庫官，所以在陰間一共會有12位庫官。靈魂各自跟負責的庫官借完錢之後，才能出發去投胎。而在人過世之後，就要回到陰間將所借的庫錢還給庫官。因此，家屬就會舉辦「燒庫錢」的儀式，讓往生者有錢可還。

根據規定，「燒庫錢」每天每名亡者上限為20包，但有些家屬為了讓親人多帶點錢上路，便會塞紅包給負責燒庫錢的技工，構成貪汙不法行徑，這個「紅包文化」早已形成業界陋習。

而台北市立殯儀館近日爆出集體向禮儀業者索賄，收紅包後違反規定替亡者家屬多燒些庫錢。廉政署獲報後報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢11日展開搜索約談，訊後以違背職務收賄罪聲押胡姓女主嫌，同案被告則分別以3萬至20萬不等的金額交保。



