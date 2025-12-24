違規小學大火釀13死！58歲女師救156人慘判重刑6年 網嘆：變替罪羊

2024年1月19日位於河南的英才學校發生大火，造成13人罹難。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

大陸河南省寄宿制的英才學校於去年1月發生重大校園火災，造成13名小學生不幸喪命、另有4人受傷。該案近日一審宣判，學校創辦人、校長及一名58歲女導師兼宿舍管理員，分別被判處6年至7年不等有期徒刑。然而，判決結果引發爭議，由於奮力救人的導師被判重刑，網友大多認為是校舍安全問題，不明白為何是基層教師承擔。

綜合陸媒報導，河南省南陽市方城縣人民法院通報，這場火災發生在去年1月19日於獨樹鎮硯山鋪社區的英才學校。法院認定，校方長期存在嚴重安全隱患，包括宿舍超額使用、消防栓無水、煙霧警報器失效等問題，卻未依法整改，構成「教育設施重大安全事故罪」。最終分別判學校創辦人李宇7年有期徒刑及校長徐向陽6年6個月有期徒刑，至於案發時身兼導師與宿舍管理員的賈霞，則被判刑6年。

但判決出爐後，竟在大陸各大論壇和社群掀起熱烈討論，大量網友為女導師賈霞喊冤，更有人指出，火災起因為一名8歲學生私藏打火機，點燃棉被的線頭引發；事發當下，賈霞並未逃生，而是第一時間叫醒學生、組織疏散，成功撤離156名學生後，還曾折返火場嘗試救人。因此網友質疑，一人兼任多職的基層教師，既無權決定消防設施改善，也無法解決宿舍超員問題，卻在事故後須承擔與其職權極不相稱的刑責，根本把她當「替罪羊」。

除此之外，有知情人士指出，英才學校本身屬於違規辦學，甚至未具備完整合法登記，相關安全問題長期存在，卻未被及時發現，顯示管理層與監管機制的嚴重失靈。法院雖認定賈霞「明知有危險卻未上報或整改」，但外界更關注的，是責任是否應該區分輕重，而非一律由最基層人員承擔。

報導中也提到，火災後有學生家長透露，孩子當晚從大火逃生，在教室待了一整個晚上，但裡面有空調沒有受凍，隔日清晨導師也將學生送回家，而孩子描述火災當下，濃煙大到路都看不清，跑的時候連鞋子都來不及穿。

