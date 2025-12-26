違規廚餘養豬 農業部：首次就罰20萬

我國日前傳出首起非洲豬瘟本土案場陽性，雖然後續未再傳出其他案場，但已衝擊我國豬農。（報系資料照）

我國日前傳出首起非洲豬瘟本土案場陽性，雖然後續未再傳出其他案場，但已衝擊我國豬農，行政院日前核准民國116年起廚餘不得再餵豬，加裝設備後115年可以餵豬，非洲豬瘟應變中心今天表示，將調整動物傳染病防治條例裁罰基準，首次裁罰鍰金額將提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元。

針對國際非洲豬瘟疫情壓力及國內養豬產業升級需求，非洲豬瘟中央災害應變中心（以下簡稱應變中心）於今（26）日召開第58次會議，由指揮官農業部長陳駿季主持，會議中盤點目前廚餘養豬轉型進度、AIoT及GPS等數位監控進度，並針對即將到來的春節前夕強化後市場稽查進行報告。應變中心強調，透過轉型與導入「數位監控」，確保我國養豬產業於116年達成全面禁止廚餘養豬，使產業穩健轉型升級。

應變中心表示，為杜絕非法使用廚餘，直轄市、縣（市）政府持續進行查核，114年12月19日至25日未有查獲違規事項。應變中心重申，114年底前仍維持廚餘養豬禁令，115年為廚餘養豬落日前之最後緩衝期，對符合檢核再利用資格、確實裝設養豬廚餘溫度與影像監視系統（AIoT）落實蒸煮且廚餘運輸車輛已加裝GPS者，將有條件開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

指揮官陳駿季強調，面對國際非洲豬瘟疫情嚴峻的挑戰，轉型是為了守護整體產業，而防疫工作並非一人之力，惟有大家通力合作，才能守護美味的國產豬肉，確保臺灣養豬產業永續發展。

