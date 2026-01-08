違規情節重大取消資格！3縣市初選下週民調決勝負 民進黨公告5宣傳禁令

記者劉秀敏／台北報導

民進黨2026年高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選民調將於1月12日至1月17日進行。民進黨今（8）日公告，1月9日零時起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得參加媒體專訪或宣傳、不得於媒體播出或刊登廣告、購買置入性行銷，也不得發佈或引用民調等預測市場結果。而根據民進黨相關規定，違者經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會通過，違規情節重大者取消其初選資格。

民進黨中央黨部（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨表示，2026年民進黨直轄市長暨縣市長（高雄市、台南市、嘉義縣）初選民調，預計於1月12日至1月17日進行，於民調執行前三日，即1月9日零時起，至所屬選區民調執行完畢止，廣告宣傳禁止事項公告：

一、依《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條第一項第三款辦理。

二、自本黨中央黨部通知停止媒體活動之期日(1月9日零時)起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得為下列行為：

(1)參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳。

(2)於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告(含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告)。

(3)藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。

(4)於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，購買置入式行銷新聞。

(5)發布、引用民調或其他預測市場之結果。

根據民進黨《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條，違反前述之規定，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會通過，違規情節重大者取消其初選資格。若仍具初選資格之候選人在二人(含)以上時，應重新進行民調作業。

