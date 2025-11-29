違規惹火苗可麗！安心亞「當眾被飆罵」還想討價還價

《陽光女子合唱團》苗可麗飾演的科長不怒而威。（圖／壹壹喜喜電影）





《陽光女子合唱團》是《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙、編劇呂安弦以及黃金團隊再次強強聯手，翻拍韓國催淚經典《美麗的聲音》，攜手陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希再創動人奇蹟。

電影中飾演總是板著一張撲克臉方科長的苗可麗，很能夠掌握監獄氛圍，所以她每次一開口就氣勢超強：「我的職業是戒護科科長，我面對的人如果我不夠兇怎麼能鎮壓得住她們？所以就要裝一副撲克臉，但是在電影裡面太多讓人笑讓人哭的地方，偏偏我想笑不能笑、想哭不能哭！你們知道這有多難演嗎？」

苗可麗氣勢強大演出介護科科長。（圖／壹壹喜喜電影）

其實苗可麗私底下好相處又好脾氣，所以可以看到她發飆可把安心亞和孫淑媚樂壞了！其中有一場戲在牢房內幫陳意涵小孩慶生，惹到苗可麗大怒，飾演「阿蘭」的安心亞就在海景第一排，感受最直接的罵人衝擊，還一度討價還價被斥回。

安心亞談起這場戲：「現場被可麗姐罵真的很爽，平常在電視上看她罵人就很療癒了，她剛剛就站在我面，還看著我的眼睛，其實真的很舒壓！而且她罵人好順，可以一直被罵沒關係。所以阿蘭試圖討價還價，又不敢太大聲，真的是發自內心很小聲。」

安心亞在海景第一排被苗可麗訓斥卻內心開心。（圖／壹壹喜喜電影）

苗可麗很開心能跟導演林孝謙和編劇呂安弦合作，在拍戲的過程中，她也被林孝謙感動了許多次：「在拍攝現場，無意間看到導演以同樣溫柔、耐心的語氣，正在與一位演員交談。我當下還很好奇：這是哪位演員啊？」後來才得知那是當天到場參與拍攝的臨時演員之一。苗可麗表示：「導演跟他說話，也是同樣的尊重和禮貌，我真的覺得很感動。」那一刻特別深切感受到，導演對每一位參與者都一視同仁、毫無差別待遇，讓她更加敬佩。

苗可麗回憶，有次在片場被翁倩玉的表演深深震撼，坦言自己原本只停留在「他是歌手」的印象，完全忘了對方其實從小就在電視電影環境中成長。真正合作後才發現，他的情緒層次與表演張力極為細膩：「我真的嚇到，她每一個情緒都非常有層次。」由於這個有愛的劇組太棒了，就送給大家她很喜歡的能量水瓶。

沒想到在殺青那天，翁倩玉特別回贈苗可麗一本個人畫冊，收到畫冊當下非常意外又被溫暖擊中：「因為我自己也很喜歡畫畫，所以這份禮物特別珍貴。」她笑說，翻到封頁看到「dear 可麗」時差點落淚，對方還手寫了一段祝福：「連字都美得像藝術品。」《陽光女子合唱團》12月24至28日搶先口碑場、12月31日全台上映。



