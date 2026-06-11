違規抽加熱菸惹議！沈玉琳認了菸癮難戒「一天剩3根」 親曝白血病追蹤狀況

58歲藝人沈玉琳去年因罹患血癌，休養長達8個月，大病初癒的他近期積極復出，未料，日前他為新節目出外景時，被週刊拍到在西門町的禁菸區內3度抽加熱菸，引發熱議。對此，他11日現身節目《11點熱吵店》錄影，親自做出回應了。

沈玉琳（左2）11日現身節目《11點熱吵店》錄影，親自回應違規抽菸一事。（圖／記者 伍映澄 攝）

針對遭拍到在禁菸區抽菸一事，沈玉琳坦言確實有不妥之處，「我下次真的要注意改進。」他表示，自己過去也曾求助戒菸門診，醫師告訴他戒菸很難單靠意志力完成，「任何靠意志力戒菸的方式，通通都是失敗的。」如今政府對吸菸場所規範愈來愈嚴格，他也承諾未來會更加注意相關規定。

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由於沈玉琳去年才歷經血癌治療，不少網友質疑他大病初癒為何仍持續抽菸。對此，他強調並沒有鼓勵大家吸菸，也透露主治醫師曾向他說明，白血病屬於長年累積的基因複製錯誤所導致，「跟菸不菸沒有太大的關係。」他也坦言，演藝工作常伴隨焦慮與壓力，抽菸成了自己紓壓方式之一，但並非替自己開脫。

沈玉琳進一步透露，自己發病前一天大約抽一包菸，如今已減量到一天3根，「早餐、午餐、晚餐各一根，所以那天剛好被拍到3次。」但他同時再次呼籲大家盡早戒菸，指出目前政府提供不少戒菸輔導資源，也有新型戒菸藥物可協助改善菸癮問題，「即便我講說白血病跟菸無關，但是可能會造成其他，比方說肝臟啊，肺臟的一些問題」。

沈玉琳坦言菸癮難戒，目前已將量降低為一天抽三根。（圖／記者 伍映澄 攝）

此外，外界也關心沈玉琳復工後工作量大增，是否影響健康。他澄清，許多觀眾認為他「要錢不要命」，但其實血液疾病最重要的是定期追蹤血球數值，包括白血球、紅血球及血小板等指標。只要數值與正常人相近，身體狀況就沒有問題。

沈玉琳表示，目前固定回診驗血，檢查結果都相當穩定。他透露，由於自己的基因型不需接受骨髓移植，因此現階段以服用維持性藥物治療為主。並持續追蹤1至2年，檢測血球有沒有變化，「目前為止都很標準，跟正常人的血球狀況分布一致，所以沒有問題，這也是我可以上山下海工作的原因。」

《中天關心您｜吸菸有害健康！》

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