違規持有笑氣罰3萬竟拖1年不繳 桃園分署扣押存款一次繳清

張男怕扣押紀錄影響貸款，立即掏出3萬元一次繳清。桃園分署提供



家住桃園的張姓男子，因違規持有笑氣鋼瓶被裁罰3萬元，張男賴皮本來以為不繳錢可以沒事，沒想到行政執行署桃園分署祭出殺手鐧，查扣銀行存款，由於張男有向銀行貸款需求，怕扣押紀錄會影響貸款，立即乖乖繳清罰款。

據了解，張男於今年8月間在蘆竹區大新路一帶遭警方臨檢，車內查獲兩瓶疑似含有一氧化二氮（俗稱笑氣）的鋼瓶。因鋼瓶外觀未標示商品名稱，桃園市政府環境保護局隨即將鋼瓶送驗，確認內含物質為笑氣。

桃園分署提醒民眾使用笑氣「人生再也笑不出」。桃園分署提供

依據環境部公告，笑氣已列為關注化學物質，未經許可製造、販賣、運送、使用或貯存者，依法可處3萬元至30萬元罰鍰。環保局依「毒性及關注化學物質管理法」裁處罰鍰3萬元，張男逾期未繳，案件於9月移送桃園分署強制執行。

廣告 廣告

桃園分署起初通知張男在指定期限內繳納，但其未予理會。經財產清查後，發現張男名下有金融存款，卻仍拒不繳納，桃園分署遂於11月發出執行命令扣押存款。扣押命令下達隔日，張男立即連繫表示擔心扣押紀綠影響其向銀行貸款的需求，同時立即繳清罰鍰。

笑氣是一種無色、略帶甜味的氣體，若長期或過量吸入，可能導致癱瘓、腦部受損、精神混亂等健康問題。近年來已有多起因濫用笑氣導致末梢神經及脊髓病變的案例，其危害不可忽視。環境部自2020年10月30日起將笑氣公告為關注化學物質，並強調未經許可擅自使用者將受到嚴厲處罰。

桃園分署表示，為維護社會大眾健康及防止笑氣濫用，將持續加強執行相關罰鍰案件，快速調查財產並依法強制執行。同時呼籲民眾，吸食笑氣對健康造成的傷害不可逆轉，不僅危害自身健康，更可能面臨高額罰鍰，實為得不償失。

更多太報報導

松山機場突停電！摸黑、電扶梯停擺 旅客哀號：正準備通關

快訊/松山機場下午驚傳跳電 旅客報到、通關不受影響 民航局：饋線跳脫

綠助推2026憲訴法公投？王鴻薇喊輸不起：大罷免2.0惡夢再臨