違規擅查情敵個資！北市敦南副所長遭警局火速拔官 北檢諭知5萬交保

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市警察局大安分局驚爆副所長違規調取民眾個資，督察組在今年4月進行內部警用系統查詢稽核作業時，意外發現敦化南路派出所的系統出現異常查詢紀錄，經深入調查，當時擔任副所長的鄭姓員警利用警用系統查詢特定民眾個資，且未有後續行政、刑案調查的偵辦紀錄，涉嫌違法查詢民眾個資，經分局啟動自清自檢程序，並對鄭員進行偵訊後，依涉犯個資法、洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，大安分局強調絕無護短，後續加強內部教育管理，透露鄭員日前已申請調離。

廣告 廣告

敦化南路派出所前鄭姓副所長因違規調取民眾個資，檢方諭知5萬元交保。（圖／翻攝Google Map）

台北地檢署分案後火速展開調查，發現55歲鄭姓員警利用職務之便，查詢特定民眾個資，但被查詢者卻未涉及刑案或行政違規，大安分局啟動自清程序，鄭員在面對督察人員約談時，辯稱自己是替友人查詢個資，而分局也立即召開人評會，決議在今年4月拔除鄭員的副所長職務，調任警備隊服勤。

經後續檢警追查，發現鄭員疑因想掌握情敵行蹤才違規操作系統、擅查個資，檢察官複訊後認為鄭員思慮未周，到案後坦承犯行且態度良好，依違反個資法、洩密等罪嫌，諭知5萬元交保。

對此，大安警方表示，本案係分局自清自檢，絕無護短情形，強調後續將加強內部教育管理，同時指出，鄭員日前已申請調離大安分局。

更多FTNN新聞網報導

獲和平大苑管委會通報移豪車！掌太子集團11戶豪宅管家凃又文30萬交保 北檢將提抗告

太子集團「爆乳燦笑特助」被爆已當媽！亮眼學經歷全起底 本尊急關私人社群

太子集團爆乳助理15萬交保！人資長聲押禁見 爆豪奢招待所藏身台北101

