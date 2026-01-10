違規攤商包圍「巨型姆明」 民眾：雜亂.阻擋視線

台中市 / 綜合報導

2026中台灣燈會，這次跟國際知名IP「姆明一族」跨界合作，台中市府近期也在市民廣場草皮中央設置了巨型姆明裝置，白胖可愛的外型吸引許多民眾來打卡拍照，卻也衍生出違規擺攤亂象，整個草皮上滿滿都是違規的流動攤販，不只阻擋了孩童奔跑玩耍的動線，也嚴重影響原本美麗的景觀。建設局人員到現場稽查，攤商們立刻推車閃人，真的被罰的業者只有零星幾間。民眾透露攤商們根本罰不怕，才會讓違規擺攤的亂象越來越嚴重。

白白胖胖的巨大姆明，佇立在台中市民廣場，超萌的造型，一到假日吸引相當多民眾聚集，記者虞子煜說：「巨型姆明設置在市民廣場，吸引非常多市民來到這裡打卡拍照，但在巨型姆明正前方，有非常多違規的流動攤販，原本美麗的景觀也大受影響。」

民眾說：「確實有點亂，攤販太多了，有點視覺不是很好，就覺得嚕嚕米旁邊怎麼這麼的雜，我覺得是應該要規劃一個，專門攤販的區域，這樣才不會撞來撞去。」現場攤販的密集程度，將近占滿了整片草皮的四分之一，管理單位建設局人員跟員警都到場，立刻開單裁罰。

但攤商們一看到人瞬間推車往外溜，有的甚至東西不拿了人直接離開，民眾想買東西根本找不到人買，而來不及跑的業者只能乖乖挨罰，流動攤商VS.記者說：「罰單一張多少？，六千，(六千這樣不怕嗎？)，怎麼會不怕，我收拾來不及啦。」

台中市議員(民)黃守達說：「又是賣飲料，又是賣玩具，這不僅破壞市容景觀，也影響公共空間的使用。」攤商違規擺攤的亂象，常來的民眾私下透露，攤商們根本罰不怕，就算被開單還是繼續擺攤營業，甚至只要人沒被抓就不會挨罰，台中市府持續加強取締開罰，要遏止違法攤商營業的亂象。

