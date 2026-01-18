違規最高罰15萬！台灣燈會無人機管制區域、時間一覽

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣盛大登場，考量活動期間人潮眾多，基於維安及民眾參與活動安全考量，縣府建設處已於會場周邊劃設遙控無人機飛行管制區域與時間，請民眾遵守相關規範。

無人機管制資訊 。（圖／ 嘉義縣政府 提供）

2026台灣燈會預計展出600件作品，縣府18日正式公告，考量燈會期間將湧入大量人潮，基於維安及民眾安全考量，建設處已於會場周邊劃設遙控無人機飛行管制區域。管制時間從3月2日中午12點開始實施，至3月16日中午12點結束。縣府強調，管制期間嚴格禁止未依規定申請許可的遙控無人機或飛行器進行飛行拍攝活動。

縣府將於現場設置監測設備，針對違規飛行行為進行干擾。若查獲違反規定屬實者，將依據《民用航空法》第118條之2第2項規定，禁止活動並處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰；情節重大者，得沒入遙控無人機。

交通配套方面，縣府鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往，以減少燈會場域周邊交通擁塞情形。自行開車的民眾可運用會場周邊規畫的免費停車場，停妥車輛後步行前往燈區，或轉乘免費接駁車抵達展區。縣府提醒民眾避免於燈區周邊臨時停車、佔用車道，以免影響通行與安全。

活動現場周邊共規畫7處免費停車場。其中P1、P2停車場提供免費接駁車至西轉運站，民眾下車後步行約200公尺即可抵達燈區；P4至P7停車場亦提供免費接駁車至東轉運站，下車即可到達燈區，方便民眾分流停放、快速進場。縣府呼籲民眾配合相關措施，共同維護活動品質與安全。

