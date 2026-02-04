違規最高罰9萬！駕駛小心了 國道3月新制上路「16站點」狠抓

實習記者藍子瑄／台北報導

3月起交通新制上路，國道16處地磅站加強稽查，超載或逃磅恐被重罰9萬元。（示意圖／資料庫）

國道上，載重大貨車呼嘯而過，安全隱憂也隨之而來。為了防止超載車上路、杜絕駕駛人逃磅。高公局宣布，3月1日起再啟用3處國道地磅系統，透過即時量測與車牌辨識，讓違規行為無所遁形，違者最高開罰9萬元。

國道動態地磅再升級 已累計16處

高公局指出，近年持續透過科技設備輔助稽查，希望降低人為逃磅情形，並提升過磅效率，確保國道行車安全。截至目前，國道已在多處路段設置動態地磅系統，包括國道1號汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南、北向、岡山北向，以及國道3號樹林南、北向、後龍南、北向與田寮北向等13處站點；加上3月1日新增的3處，累計已達16處。

三道門架層層把關 重量、車號全都錄

高公局說明，主線篩選式動態地磅系統在國道主線設置3道門架。

◆ 第一道門架會在地磅站開磅時，透過動態地磅及車牌辨識系統，記錄車輛總重與車號。

◆ 第二道門架則會透過資訊可變標誌（CMS）顯示是否需進站過磅，若車號顯示於CMS上，代表判定未超載，可直接通行；若未顯示，駕駛就必須依指示進入地磅站檢測，否則視為逃磅。

◆ 第三道門架則負責蒐證，將逃磅車輛影像完整記錄。

國道主線篩選式動態地磅示意圖。（圖／高公局提供）

逃磅直接開罰 最高9萬元

高公局表示，蒐集到的違規證據將提供國道公路警察依法舉發，依《道路交通管理處罰條例》規定，最高可處新臺幣9萬元罰鍰，呼籲駕駛切勿心存僥倖。

行經地磅站看清標誌 依CMS指示行駛

高公局提醒，載重大貨車行經設有動態地磅的路段時，務必遵循第二道門架上方標誌及CMS指示行駛；若行經未設動態地磅的地磅站，也應依照「閃光燈亮時／載重大貨車過磅」標誌進站檢測，以免因違規受罰。

裝載、車況都要顧 避免國道意外

高公局也呼籲駕駛，裝載貨物時應避免超載，並平均放置、確實覆蓋及捆紮，防止貨物散落；行駛國道前檢查車況，保持安全距離，避免超速與疲勞駕駛，行經匝道與環道時，更要依速限行駛，降低翻覆風險。

