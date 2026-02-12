違規爭議連環爆！泰大選公信力遭質疑 選民抗議促「重新計票」

泰國上週日（8日）舉行大選，由現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的政黨取得大勝。不過，這場選舉爆發了多起違規爭議，引發外界對大選公信力的質疑。許多民眾11日聚集在該國東部春武里府（Chonburi）一個存放選票箱的場地，要求重新計票。

2月8日，泰國曼谷一名選務人員在投票站展示選票。（圖／路透社）

根據《路透社》，本次大選投票於當地時間8日下午5時結束後，社群媒體上即出現大量民眾檢舉計票不透明的情況。計票工作在黑暗中進行、有效選票被錯誤標記為廢票，以及投票站記錄數據與選委會在線系統輸入數據不符等。

聚集在春府里府的抗議者指控，當地發現的丟棄計票單與官方數據不符，且部分選票箱未依規定密封。選委會表示，將在2天內完成調查，並決定是否重新計票，但同時反駁針對計票透明度更廣泛的批評。

人民黨領袖兼總理候選人納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut，圖中）。（圖／路透社）

選前民調領先、以改革、進步路線深受年輕群體支持的人民黨（The People's Party），最終結果卻大幅落後阿努廷所屬的保守派泰自豪黨（Bhumjaithai Party）。人民黨表示接受選舉結果，但要求對18個選區進行重新計票。

排名第3的為泰黨（Pheu Thai Party）則支持對有爭議地區進行審查。同時，親軍方的統一泰國建國黨（United Thai Nation Party）則呼籲全國範圍內重新計票。

人民黨的當選議員拉查諾克（Rukchanok Srinork）表示，若選委會自身清白，無論重新計票幾次，結果都應一致。她質疑選委會為何不進行重新計票以消除釋除選民疑慮。

泰國總理兼泰自豪黨領袖阿努廷。（圖／路透社）

泰國前總理、民主黨（Democrat Party）領袖艾比希（Abhisit Vejjajiva）警告，「若不迅速展現透明性，將導致大眾對選舉程序失去信心」。

圍繞本次選舉的爭議已在泰國多地引發抗議。自9日以來，「#全國重新計票」的標籤在社群平台X上持續發酵。選委會表示，截至11日已收到113起正式投訴，承諾將對所有案件進行調查。

獨立選舉監察機構「Vote62」統計則指出，全泰國共記錄到超過5000起投訴，其中包括超過1000起官方計票數據與獨立觀察員數據不符的情況。

阿努廷10日稱，他將等待選舉結果正式確認後再決定是否組建聯合政府。他並強調，若重新計票能讓民眾安心，選委會應依法考慮此舉。

