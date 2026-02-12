違規爭議連環爆！泰大選公信力遭質疑 選民抗議促「重新計票」
泰國上週日（8日）舉行大選，由現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的政黨取得大勝。不過，這場選舉爆發了多起違規爭議，引發外界對大選公信力的質疑。許多民眾11日聚集在該國東部春武里府（Chonburi）一個存放選票箱的場地，要求重新計票。
根據《路透社》，本次大選投票於當地時間8日下午5時結束後，社群媒體上即出現大量民眾檢舉計票不透明的情況。計票工作在黑暗中進行、有效選票被錯誤標記為廢票，以及投票站記錄數據與選委會在線系統輸入數據不符等。
聚集在春府里府的抗議者指控，當地發現的丟棄計票單與官方數據不符，且部分選票箱未依規定密封。選委會表示，將在2天內完成調查，並決定是否重新計票，但同時反駁針對計票透明度更廣泛的批評。
選前民調領先、以改革、進步路線深受年輕群體支持的人民黨（The People's Party），最終結果卻大幅落後阿努廷所屬的保守派泰自豪黨（Bhumjaithai Party）。人民黨表示接受選舉結果，但要求對18個選區進行重新計票。
排名第3的為泰黨（Pheu Thai Party）則支持對有爭議地區進行審查。同時，親軍方的統一泰國建國黨（United Thai Nation Party）則呼籲全國範圍內重新計票。
人民黨的當選議員拉查諾克（Rukchanok Srinork）表示，若選委會自身清白，無論重新計票幾次，結果都應一致。她質疑選委會為何不進行重新計票以消除釋除選民疑慮。
泰國前總理、民主黨（Democrat Party）領袖艾比希（Abhisit Vejjajiva）警告，「若不迅速展現透明性，將導致大眾對選舉程序失去信心」。
圍繞本次選舉的爭議已在泰國多地引發抗議。自9日以來，「#全國重新計票」的標籤在社群平台X上持續發酵。選委會表示，截至11日已收到113起正式投訴，承諾將對所有案件進行調查。
獨立選舉監察機構「Vote62」統計則指出，全泰國共記錄到超過5000起投訴，其中包括超過1000起官方計票數據與獨立觀察員數據不符的情況。
阿努廷10日稱，他將等待選舉結果正式確認後再決定是否組建聯合政府。他並強調，若重新計票能讓民眾安心，選委會應依法考慮此舉。
吳芳銘觀點/雙選舉、兩條路：從日本強勢右轉到泰國保守回潮的亞洲政治新平衡
當外界的聚光燈集中在日本眾議院選舉、關注高市早苗所領導的自民黨取得壓倒性勝利之際，泰國同日舉行的大選卻呈現出另一種更具不確定性的政治圖景。若說日本選舉驗證了民調的高度準確與政治權力的再集中，那麼泰國選舉則恰恰暴露出民意流動的複雜與制度結構的深層張力。兩場選舉放在一起觀察，實際上揭示的是亞洲政治正在出現的「穩定渴望」與「制度摩擦」的雙重趨勢。
泰國國會大選結果8日出爐，現任總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)領率的泰自豪黨囊括最多席次，學者認為，這次選舉結果反映出在過去幾年的政治動盪後，泰國民眾尋求政局穩定的心理，以及對改革派的人民黨無法突破保守派勢力壓制的失望情緒。 政經不穩選民失望 大選投票率驟降30年新低 儘管這次泰國大選獲得國際高度關注，泰自豪黨、人民黨與為泰黨3大黨之間的競爭激烈，但從選戰熱度到投票結果來看，都顯示出這次大選，泰國選民的熱情程度明顯下降。 數據顯示，這次泰國大選的投票率僅65.07%，不僅較2023年上一次大選的75.71%下降超過10個百分點，更創下過去30年以來的投票率新低紀錄。 過去3次泰國大選都在現場觀選的台灣自由選舉觀察協會理事長、佛光大學公共事務學系副教授陳尚懋表示，他在現場觀察到今年的選舉熱度其實不如以往， 陳尚懋：『(原音)雖然媒體上面，大家好像會覺得蠻熱的，但是我實際到了現場最明顯的例子，大概就是選前之夜的場子，我感覺是比較冷的。我3次選舉都到同樣的場地去，上一次2023年的選舉到人民黨(前進黨)造勢晚會的時候，你走進去真的是像來到夜市，你人是被擠著往前推的。但是這
泰自豪黨的勝利 展現保守派仍有強大實力
洪銘謙／博士、台灣「泰國學」學者、台泰交流協會創會秘書長暨理事、台灣自由選舉觀察協會研究員
