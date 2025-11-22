違規申訴撤單率攀升 北市警：持續提升執法品質
（中央社記者劉建邦台北22日電）議員發現台北市汽機車違規案平均每年約106萬件，但申訴撤單率逐年攀升，執法品質遭民眾質疑。台北市交通大隊今天表示，針對違規行為精準執法，將持續提升員警執法品質。
國民黨台北市議員汪志冰透過群組發布新聞資料表示，駕駛因交通違規挨罰天經地義，但有不少罰單不太合理，依台北市交通事件裁決所統計，北市汽機車違規案平均每年約106萬件，申訴案約1.9萬件，撤單率逐年攀升。
汪志冰說，依統計資料顯示，去年駕駛未減速慢行禮讓行人的撤單率是排名申訴案的第2名，顯示用路人與執法單位有認知差距，執法單位應審慎比對違規畫面，不能因模糊認定開罰進而擾民。
她表示，有市民陳情先前開車經北市路口時，認為行人是站在庇護島內沒有在行人穿越線，開車經過行人後卻被警方攔下認定違規開罰，認為很冤枉。經協助陳情人審視警方提供影片後，發現陳情民眾未違規，經申訴成功撤單。
她說，且統計資料顯示，許多民眾檢舉違規案僅提供單一片段畫面未有全貌，加上檢舉常客以單方面過度解讀提供相關資訊，確實讓無故挨罰的市民會心生不平。
汪志冰表示，從統計資料也發現每年罰單總數差距不大，但申訴件數去年高於平均值，顯現民眾對相關單位執法品質出現質疑。且經分析申訴樣態，過去都是駕駛未依規定使用燈光最多，但自去年起，則是駕駛未減速慢行禮讓行人最多。
她說，但因未減速慢行禮讓行人的撤單率攀升，認為是駕駛和行人對停、讓的定義跟執法單位有差距，且因申訴時程冗長，多數駕駛覺得麻煩寧可繳罰款自認倒楣。
台北市警察局交通大隊對此回應，將持續加強員警教育，針對違規行為要精準執法提升執法品質。對於民眾舉發案的違規事實會從嚴審核，申訴部分從寬認定，保障民眾權益。（編輯：張銘坤）1141122
