違規穿梭人行道！醉騎共享機車遭警攔查 26歲男辯：只吃椒麻雞

記者楊忠翰／台北報導

北市潘男騎乘共享機車穿梭人行道遭警方查獲酒駕。（圖／翻攝畫面）

台北市1名26歲潘姓男子，上月29日晚間與友人聚餐後，租借共享機車行駛於人行道上，遭到巡邏警員攔下盤查，由於他渾身散發酒氣，警員遂對他進行酒測，數值為0.49毫克，儘管潘男堅稱自己只吃了椒麻雞，警方訊後仍將他依公共危險罪嫌移送法辦。

中正第一分局表示，上月29日深夜時分，仁愛路派出所警員楊士葆、莊凱任，巡邏行經徐州路時，瞥見潘男騎乘共享機車，一路穿梭在人行道上，2警立刻上前攔查，並對潘男開單告發。

孰料，潘男身上竟散發濃厚酒味，警員先拿酒精檢知器測出酒精反應，再對潘男進行酒測，數值為0.49毫克；潘男急忙辯稱，稍早他與友人聚餐時，僅食用椒麻雞等餐點，並未飲用任何酒精類飲料，但警員並未採信其說法，全案訊後將潘男依公共危險罪嫌移送法辦。

中正第一分局呼籲，酒後不開車，開車不喝酒，民眾切勿以身試法，飲酒後可搭乘計程車、大眾交通工具或聘請代駕，藉以確保自身及他人安全；警方將持續嚴格執法，展現維護交通安全的決心，並提醒民眾務必遵守交通規則，共同營造安全、順暢的交通環境。

