違規被攔查散發酒味還嗆「違法臨檢」 警拔槍喝斥開出拒測單

〔記者陸運鋒／台北報導〕曾姓男子駕車行經台北市大安區敦化南路一段時，因未繫安全帶被巡邏警方攔查，期間車內散發濃厚酒味，警方要求其下車接受酒測，曾男非但持續不配合還嗆「這算違法臨檢！」警方見狀拔槍喝斥並將曾男拉下車，但他始終不願進行酒測，警方則開出拒測單，將開罰18萬元及吊銷駕照，並當場扣車。

大安警分局調查，23歲曾男上月28日早上7時許，駕駛朋友的保時捷跑車載著3名友人，行經大安區敦化南路一段某酒店樓下時，因未繫安全帶引起警方注意攔查，過程中，曾男車內飄出陣陣酒氣，員警依規定告知酒測流程及相關權益。

不過，曾男拒絕下車配合酒精吹氣檢測，甚至還嗆警「這樣算違法臨檢」、「違規可以開單」、「你敢實施強制力嗎？」等語，且車輛持續發動恐有危害之虞，警方依《警察職權行使法》第8條規定，拔槍喝斥使用必要強制力，並將曾男拉下車受檢。

警方指出，曾男態度消極，明確表示拒絕酒測，最終依道路交通管理處罰條例開出拒測單，將處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照3年，並當場移置保管車輛，另未繫安全帶罰單部分，也開出1500元罰單。

警方呼籲，酒駕與拒測皆屬重大違規，對用路安全影響甚鉅，民眾切勿心存僥倖，將持續強化飲酒場所周邊巡查並提升執法強度，全力打擊酒駕行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

