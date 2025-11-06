違規被攔查 竟遞桌遊「免坐牢卡」求脫身

南加州橙縣富樂頓市（Fullerton）日前發生令人莞爾的交通執法插曲。一名駕駛因交通違規遭警方攔查，竟突發奇想，從皮夾中掏出一張「大富翁」（Monopoly）遊戲中的「免坐牢卡」，希望藉此「脫身」，讓員警哭笑不得。

根據富樂頓警局在社群媒體上發布的訊息，事發時，一名員警在巡邏期間攔下違規車輛。當員警說明違規事由並準備開罰單時，該駕駛遞上一張「Get out of jail free」卡片，而該卡正是來自於「大富翁」經典桌上遊戲中的道具。

警方貼文寫道：「在最後一刻，這名駕駛遞出「大富翁」中的『免坐牢卡』，企圖用這種方式免除罰單。」警方表示，雖然該舉動毫無法律效力，但員警當場被這番幽默逗笑，仍秉持職責依法對其開出罰單。事件經警方發布後，迅速引起社群媒體熱議。不少網友表示「幽默感滿分」、「這張卡終於在現實生活中派上用場」，也有人戲稱「下次應該帶整副遊戲出門備用」。

