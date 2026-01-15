違規變換車道露餡 新莊警深夜攔查逮詐欺通緝犯 起獲多項毒品與改造手槍

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新莊警分局光華派出所於115年1月14日深夜執行攔查勤務時，發現一輛租賃自小客車行經新莊區四維路一帶變換車道未依規定使用方向燈，員警遂上前攔停查證。盤查過程中，確認駕駛黃姓男子（92年次）為台中地檢署發布的詐欺通緝犯，警方依法附帶搜索，在其身上及車內查獲卡西酮、安非他命、愷他命等多項毒品，並扣押相關證物。

警方現場起獲槍械子彈。（記者徐煜勝翻攝）

新北市政府昨（14）日上午召開市政會議，市警局長方仰寧指出，依托咪酯等新興毒品濫用情形嚴重，毒品危害已逐步滲透校園，施用年齡層下降，青少年間出現同儕模仿現象，對公共安全構成重大威脅。他並提及，民國113年7月及9月，市警局三重警分局警員與土城警分局派出所所長，先後遭毒駕衝撞不幸殉職，凸顯新興毒品與毒駕對第一線執法人員及社會安全的高度風險。

廣告 廣告

市長侯友宜也強調，新北市推動毒駕強力執法42天內即查獲832件案件，已占全年比例47%，市府並動用預備金補足毒尿及唾液快篩試劑，宣示春節與尾牙期間將全面強化執法，貫徹「毒駕零容忍」，讓市民安心過年。

遭查獲數類毒品。（記者徐煜勝翻攝）

新莊分局表示，將全力呼應市長與局長指示，持續加強線上盤查及路檢攔查力道，並配合毒品唾液快篩新制落實執行，以提升查緝毒駕與毒品犯罪效率。本案即為強化勤務的具體成果，除當場查獲詐欺通緝犯外，駕駛經唾液快篩呈愷他命、安非他命陽性反應，警方依法扣車告發，並採集尿液送驗。

警方進一步追查後，於115年1月15日凌晨在新莊區某停車場內，於一輛普重機車中再查獲改造手槍1把、彈匣1個及9毫米子彈20顆，擴大案件偵辦。

全案依毒品危害防制條例、公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請新北地檢署偵辦；另詐欺通緝部分，將解送台中地檢署歸案。警方強調，面對新興毒品滲透、毒駕及非法槍械威脅，將持續強化攔查、緝毒與肅槍作為，對相關犯罪採取零容忍立場，全力維護春節及年節期間的治安與市民生命財產安全。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告