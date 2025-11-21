違規超車連環撞！撞到超商才停下 5車受損釀4傷
彰化縣埔心鄉員鹿路與瑤鳳路口附近，昨天(20日)晚間發生連環追撞車禍，一輛由沈姓民眾駕駛的休旅車，沿著員鹿路行駛，疑似正要跨越雙黃線、涉嫌違規超車時，因沒有注意前方路況，追撞正要左轉的車輛後，失控偏離車道，並接連衝撞前方的3部車輛，還波及到1名行人，直到撞毀路旁超商的樑柱才煞停！
溪湖警分局獲報後，趕緊派員前往處理，經過清查、含涉嫌肇事車輛在內，這起車禍共造成5部車輛受損、4人受傷，所幸傷者送醫都沒有生命危險；案發後一度外傳，是因為有2部車輛涉嫌狂飆競速所引起；經警方在今天(21日)調閱附近路口監視系統追查後，初步並沒有發現有「飆車競速」以及其他重大違規不法情事；應該是肇事車輛涉嫌違規跨越雙黃線超車肇禍！
至於車禍真正肇事原因，將有待警方進一步調查釐清後，再行追究肇事者的責任；溪湖警分局也以這起事故為例，提醒駕駛人，行經雙黃線路段禁止超車，務必遵守道路交通安全規則，以維護用路安全。（李河錫報導）
