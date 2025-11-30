違規跨越雙黃線 機車車牌竟已註銷原來忘續保強制險

cnews204251130a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第五警分局水湳派出所員警，巡邏時攔查1名涉嫌交通違規的機車騎士，轉彎時跨越雙黃線。第五警分局表示，但員警意外發現，機車車牌竟是註銷車牌，而陳姓騎士聽到車牌被註銷也嚇了一大跳，大呼不可能。最後找出原因，原來是他忘記續保強制險了。陳男也因為這一個疏忽，損失了至少新台幣1500元。

第五警分局表示，轄區水湳派出所所長涂嘉佑及警員程畯宏等，巡邏行經轄內陳平路左轉榮德路時，看到1輛藍色機車轉彎時，涉嫌違規跨越雙黃線。員警攔下機車騎士後，巡邏車內的智慧車載系統，突然跳出警示「發現機車號牌異常」。員警詢問陳姓車主為何會懸掛被註銷的車牌上路，陳男竟一頭霧水、滿臉狐疑，直到涂姓所長出示車牌註銷資訊頁面，他還直呼「不可能啊」。

警方表示，員警深入查證後提醒他，原來陳男沒注意要續保機車強制險的時間，因此機車車牌被註銷，還要繳納罰鍰。也提醒，依道路交通管理處罰條例第12條規定，使用註銷之牌照舉發最高可處車輛所有人3萬6000元罰鍰，並扣繳車牌。

第五警分局長劉其賢則表示，依據「強制汽車責任保險法」第49條的規定，若車主未依規定投保或未及時續保強制汽車責任險，經監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，由公路監理機關處以罰鍰，汽車處3000元至1萬5000元；機車處1500元至3000元；微型電動二輪車處750元至1500元。

劉其賢提醒，未投保車輛若肇事，最高更會處3萬2000元；另外第51-1條規定，逾6個月未投保，主管機關得移請公路監理機關註銷牌照。車主應定期檢查自己車輛的強制險情形，若對於車輛牌照是否遭強制險過期註銷，可洽詢各地監理單位，避免吃上罰單。

照片來源：台中市警方提供

