違規跨越雙黃線 砂石車擦撞公車

其他人也在看
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 43
台北101專櫃爆歧視驚動賈永婕處理 越籍移工回應了
台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」爆出櫃姐歧視越籍移工，101董事長賈永婕得知狀況後，親自前往了解事件始末，鬼塚虎昨(12日)發聲明表示已啟動內部調查，涉事員工暫停職務待查，該名移工得知此事獲得處理後，透過朋友做出回應。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 304
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 14
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 10
賴瑞隆初選勝出！他酸爆：泰勒絲要來了嗎？
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 29 分鐘前 ・ 29
航運族群深陷綠海！貨櫃三雄帶頭下沉、新興重摔半根 唯「這5檔」見紅撐盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（13）日以30,630.86點開高震盪，最高來到30,973.85點，截至上午10點40分，仍保持上漲走勢，不過航運族群盤...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 97
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 101
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 4
棉被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道
過年前除舊布新，許多民眾會整理家中老舊的棉被、枕頭與絨毛娃娃，但你知道嗎？這些看似「軟綿綿」的物品，其實通通不能回收，丟錯還可能違規受罰。新北i環保提醒，棉被、枕頭、絨毛玩具皆屬於一般垃圾，必須依照體積大小，正確交給垃圾車處理，才能避免環境污染與回收系統負擔。 棉被、毛毯怎麼丟？ 「25 公升」是關鍵 不少人捨不得丟掉陪伴多年的「小被被」，但當棉被破舊、發霉或無法再使用時，就該好好說再見。 • 單一物件小於 25 公升：需裝入「專用垃圾袋」交給垃圾車• 單一物件超過 25 公升：可免用專用垃圾袋，直接丟垃圾車 不過，新北i環保提醒，要特別注意，棉被與毛毯皆不可回收，請勿丟入回收桶。 枕頭出現這些狀況 就該淘汰了 人一生有將近 1/3 的時間在床上度過，枕頭的清潔與支撐力對健康影響很大。新北i環保指出，若枕頭出現表面泛黃、散發異味、扁塌、失去彈性或肩頸常感到緊繃疲勞等情況，就該更換。淘汰方式與棉被相同： •小於 25 公升：裝專用垃圾袋•超過 25 公升：可直接丟垃圾車•枕頭同樣屬於一般垃圾，不可回收 絨毛娃娃不能回收！ 很多人都丟錯 不少人以為絨毛娃娃「看起來像布類」可以回收，新北i環常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 6
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 22
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
網紅赴俄旅遊認貪圖「快速通關」喪失台灣身份 移民署證實！陸委會揭1挽救方法
旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱的經歷，坦言在中國旅遊期間，誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後被認定違規，依法喪失台灣身分。對此，陸委會再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 55
快訊／今入夜急凍！7縣市低溫特報 跌破10度冷到明早
日夜溫差大！中央氣象署今（13）日10時42分發布低溫特報，指出今晚至明（14）日上午受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 18