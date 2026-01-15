違規車拒檢還衝撞！北投警噴飛倒地 眼口爆血送醫

北市警分局北投分局一名警備隊員警今日執行交通取締時，遭意圖逃逸的民眾撞傷。（示意圖，翻攝自台北市消防局臉書）

台北市北投分局一名警備隊員警今（15日）下午在北捷忠義站附近執行交通取締勤務時，追查違規車輛過程中疑遭駕駛衝撞，強大撞擊力讓員警當場噴飛倒地，臉部眼睛與嘴巴多處受傷、血流滿面，所幸意識清楚，送醫後確認為輕傷，無生命危險。

警方指出，事發時間約在15日下午3時35分，地點位於北投區捷運忠義站周邊。當時50歲蘇姓男警正在執行例行性攔檢，發現一輛可疑車輛後上前示意停車，未料駕駛不配合指揮，加速企圖逃逸，過程中車輛側邊直接擦撞站在路旁的員警。

據了解，員警遭撞後瞬間失去平衡，重摔在地，臉部首當其衝，眼周與口部皆出現約1公分的開放性擦挫傷，鮮血不斷滲出，畫面相當驚悚。現場同仁見狀立刻上前協助並通報119，封鎖現場確保安全。

救護人員抵達時，該名員警意識清楚，仍能對話，但因臉部傷口持續出血，立即進行止血與包紮處置，隨後以擔架送上救護車，緊急送往鄰近的振興醫院接受進一步檢查與治療。警方表示，經醫院評估後，員警並無生命危險，屬於輕傷，仍需觀察休養。

肇事駕駛是否涉及故意衝撞？

警方說明，涉案駕駛目前已遭警方控制，至於是刻意衝撞員警，或因駕駛操作不當、驚慌失控導致事故，仍有待後續偵訊與調閱監視器畫面釐清。相關責任歸屬與是否涉及刑責，將依調查結果進一步認定。

北投分局強調，員警依法執勤卻遭衝撞，已嚴重危及警察人身安全，警方將全力查明真相，依法究辦，確保第一線執法人員的安全不被挑戰。

