違規過馬路爆行車糾紛！男趴引擎蓋遭甩飛 驚悚畫面曝

三重爆發行車糾紛，男子趴引擎蓋被甩飛。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市三重區昨日出現驚悚行車糾紛，58歲林男違規穿越三和路四段仁愛街口馬路，遭到小客車的25歲乘客開窗大罵，雙方爆發衝突，林男趴在汽車引擎蓋阻止車輛離開，王姓駕駛直接駕車迴轉將林男甩開並報警。

王姓男子開車載著友人行經三和路四段與仁愛街口，此時林姓男子與友人突然從路邊衝出，導致王男與友人受到驚嚇，當即搖下車窗怒罵，不料林男徒步追上車輛，並在路口爆發衝突，雙方一度出現拉扯。

隨後王男準備駕車離去，但林男直接趴在引擎蓋上阻止車輛前進，王姓駕駛隨即在路口迴轉，將趴在車上林男甩下車，並自行前往派出所報案。

員警到場後，現場僅留林男一人，聲稱自己遭王男2人追打，員警帶回派出所釐清案情。雖雙方事後均表示互不提告，但警方仍依違反《社會秩序維護法》第87條規定移請裁罰，另外針對林男及其友人違規行為，也將依《道路交通管理處罰條例》78條舉發，處以新台幣500元罰鍰。

