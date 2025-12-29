違規過馬路爆衝突！男趴引擎蓋「不給離開」 遭甩下車影像曝

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／陳韋劭報導

林男趴在車輛引擎蓋上阻止車輛離開，結果被駕駛甩開。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區昨天（29日）深夜發生一起行車糾紛，一名林姓男子（58歲）與友人因違規穿越馬路，遭小客車上的乘客開窗斥責，雙方因此爆發口角，林男趴在車輛引擎蓋上阻止車輛離開，結果被駕駛甩開，警方將雙方帶回偵辦，並依違反《社會秩序維護法》裁罰。

警方指出，28日晚間11時許獲報，三重區三和路四段、仁愛街口發生一起行車糾紛，經查，王男（31歲）開車載王姓乘客（25歲）沿三和路四段往蘆洲方向行駛，行經於三和路四段396巷口時，被違規橫越道路的林男及其友人嚇到，王姓乘客遂開車窗怒斥對方。

林男趁對方停等紅燈時追上前理論，並與乘客相互拉扯，雙方爆發衝突，王姓駕駛見狀欲開車離開現場，林男卻趴在車輛引擎蓋上，阻止駕駛離去，王姓駕駛隨即在路口迴轉，將趴在車上林男甩下車，並自行前往派出所報案。

林姓男子與友人打開車門與乘客發生拉扯。（圖／翻攝畫面）

警方表示，員警回到現場時剩林男一人，他自稱遭追打才企圖阻止對方離開，雙方事後雖互不提告，但全案仍先依違反《社會秩序維護法》移請裁罰。違規穿越道路部分，也已依違反《道路交通管理處罰條例》舉發，最高可處500元罰鍰。

