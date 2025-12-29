違規過馬路被罵！他衝路上拉車門 還趴引擎蓋被甩飛

男子趴在車前遭甩飛。（圖／東森新聞）





新北市三重區昨（28日）深夜發生一起行車糾紛，雙方從口角演變成拉扯衝突，過程中路人甚至趴在汽車引擎蓋上阻止車輛離開，場面相當火爆，最後駕駛直接開車到派出所報案。

馬路爆激烈衝突 動口又動手

警方調查，昨晚23時18分，31歲王姓男子開車載著25歲王姓友人三和路四段與仁愛街口時，遇到58歲林姓男子與友人違規穿越馬路，車上兩人被嚇到，車內乘客隨即搖下車窗，對行人違規行為出言指責。

林男對此相當不滿，立刻追上前與駕駛一方理論，過程中不僅出言爭吵，還伸手拉開副駕駛的門，雙方爆發衝突。當駕駛準備離開現場時，林男一度趴在車頭引擎蓋上阻擋車輛，隨後被甩開，駕駛才順利離去並前往永福派出所報案。

副駕駛車門被拉開。（圖／東森新聞）

警方到場時現場僅剩林男一人，後續確認雙方報案為同一起行車糾紛，雖然雙方事後表示互不提告，警方仍依違反《社會秩序維護法》第87條規定移請裁罰；另外林男及其友人違規穿越道路行為，也將依《道路交通管理處罰條例》第78條舉發，林男友人身分目前仍待釐清。

