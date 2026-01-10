違規闖秦嶺禁區！5人穿越「中華龍脊」 3人丟命最小僅19歲

大陸秦嶺「禁區」鰲太線近日發生違法登山事件，造成3人罹難，其中最年輕的遇難者年僅19歲。參與搜救的救援人員透露，事發當時遭遇極端氣候，夜間氣溫驟降至-30℃，現場環境險峻。

直升機參與救援的畫面。（圖／翻攝《央視新聞》）

根據《新民晚報》、《新京報》等陸媒，陝西太白縣當地通報，5名違規穿越者1月2日凌晨2時避開管護站，從黃柏塬鎮23公里附近違規登山。3日上午，一人自行下山，其他4人失聯。當地獲報隨即組織救援力量搜救。救援隊隔日救出一人，獲救者狀況良好。

但搜救過程傳噩耗。5日凌晨，救援人員發現2名失聯者，均已無生命跡象。最後一名失聯者在探險途中墜崖，由於現場坡陡崖高，搜救隊無法直接抵達。當地組織人力7日攜帶重型裝備、無人機等展開搜尋，當日下午尋獲最後一名墜崖人員。據悉，此次違規穿越的5人包括一名女性及4名男性，年齡介於19歲至32歲。

參與救援的人員透露，當地1月1日降下暴雪。鰲山區域多為山脊路線，懸崖密集，氣候變化劇烈，一天之內可經歷四季變化，極易發生失溫及各種險情。

秦嶺「鰲太線」自2018年起已全面禁止穿越。（圖／翻攝《央視網》）

發生悲劇的鰲太線是指縱貫秦嶺2大主峰鰲山與太白山拔仙台之間的主脈路線，也是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊，被譽為「行走在中華龍脊」，亦因極高的危險性被稱為「死亡路線」。

統計顯示，自2012年以來，鰲太線已發生多起事故，多人因迷路、失溫、墜崖等原因遇難或失蹤。2018年4月，當局發布公告，禁止任何單位和個人擅自進入保護區展開穿越活動，違規者將面臨最高人民幣5000元罰款。若造成重大破壞或人身傷亡，還將追究刑事責任。

但違規穿越行為仍屢禁不止，僅在去年就發生3起。據不完全統計，僅在2017年至2021年間，鰲山至太白山區域的搜救直接費用就高達230多萬元人民幣。

報導指，社群平台的虛假宣傳難辭其咎。鰲太線被包裝成「人生曠野」「強驢畢業禮」，流傳的內容多為雲海、日出等美景照，卻隱去極端天氣、複雜地形等致命風險。

9日晚間，大陸體育總局登山中心發布《關於進一步加強冬季登山戶外運動安全 嚴禁違規開展徒步穿越等活動的通知》。通知指出，嚴禁違規展開徒步穿越等活動，嚴格落實審批、備案等安全監管措施，加強對屬地重點地區的安全工作提示和聯合執法，加大宣傳力度，積極進行登山戶外運動培訓。

