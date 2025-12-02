違規騎士拒收罰單、罵警「畜生」 法院公開侮辱價目

違規騎士拒收罰單、罵員警「畜生」遭檢方起訴。（示意圖／報系資料照）

台北市一名張姓騎士於2024年間騎車行經一處路口，因行駛於人行道上、安全帽扣環未繫緊等違規行為，被警方攔查開單，沒想到他不僅拒收，還辱罵警員「畜生」、朝地面吐口水。台北地方法院法官日前審理後，依犯侮辱公務員罪判處張男罰金6000元，得易服勞役6日。

判決書中記載，阿輝2024年5月騎車行經台北市民族東路一處路口，因違規騎乘機車行駛於人行道上，且所戴之安全帽扣環未繫緊，被警員當場攔停並開單舉發，未料他心生不滿，不僅拒收告發單，還在離去之際，於公眾場合辱罵警員「畜生」等語，並朝路邊地面吐口水。

廣告 廣告

警員認為人格及社會評價受到貶損，而且其行為涉犯妨害執行公務，於是向警局報告偵辦。張男到案後承認有罵畜生及吐口水等行為，但辯稱當時是在氣自己、罵自己，後來才改口坦承犯行。

經台北地院刑事簡易判決審理，認張男犯刑法第140條前段之侮辱公務員罪、第309條第1項之公然侮辱罪；1行為同時觸犯2罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之侮辱公務員處斷。法官指出，其對依法執行職務的警員辱罵，妨害國家公務順利進行，可見法治觀念淡薄，行為不妥，但考量他終能坦承犯行，犯後態度尚可，足認其有悔意，最終依犯侮辱公務員罪判處6000元罰金，得易服勞役6日。全案仍可上訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了

鮮肉新歡2／小甜甜曾與前夫互控家暴 Makiyo「個性不合」斬14月婚

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果