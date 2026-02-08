「違運動精神+技術犯規」 勇士「古德溫」竟吐裁判口水

洋將古德溫因為揮肘打到對手，被吹違反運動家精神犯規，加上持續向裁判抱怨，再被追加一次技術犯規。（圖／美聯社）





台北富邦勇士7日作客洋基工程，整場比賽，富邦勇士都呈現低迷狀態，而在第四節時，洋將古德溫又因為揮肘打到對手，被吹違反運動家精神犯規，加上持續向裁判抱怨，再被追加一次技術犯規，沒想到洋將古德溫竟然朝裁判的方向吐口水，引發議論。

富邦勇士7日作客洋基工程，整場比賽氣勢低迷，第四節剩下11分，洋將古德溫又因為一次揮肘動作，擊中陳昱瑞，遭到裁判抓犯規，違反運動精神。球評：「不代表可以去揮它，他是把它往上，你揮到就是犯規啊。」

廣告 廣告

但之後古德溫似乎不太高興，持續在場邊碎念，沒想到又被追加一次技術犯規。球評：「這是...哇古德溫最後，還向裁判做出了一些挑釁的行為。」

最後他更加爆走，情緒完全失控，甚至還朝裁判吐口水，隨後退場還用力推開大門，引發在場球迷瘋狂議論。

另外在TPBL職籃，這一位洋將也引起議論。球評：「小球再交給了史東，史東手感真的非常好。」

臺北台新戰神的洋將史東在隊中擔任重要角色，但現在傳出重大合約糾紛，在沒有解約的情況下，就擅自離隊，人間蒸發，還傳出已現身蒙古聯賽。目前球團也將向國際籃球總會提出申訴，要維護球團權益和制度完整性。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

暖男是你！學生經費有限 陌生客「霸氣加菜」

華盛頓郵報大砍1/3員工 體育部門裁撤、減少駐外人員

啃老兒廖聰賢殺人後六神無主！新莊體育園區周邊閒晃 落網只剩587元

