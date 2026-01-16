（圖／本報系資料照）

看到行政院版的《國家安全法》和《社會秩序維護法》修正草案，我想起了鄭南榕。

多年前我跑立法院新聞時，辦黨外雜誌《自由時代》的鄭南榕曾找我寫外稿。一聊之下，他坦白說辦雜誌是為了政治文宣，不是做新聞，這和我的新聞人屬性不合，合作雖未成，但我仍敬重他是位忠於信仰的政治運動者。

之後他刊登許世楷的《台灣共和國憲法》草案，1989年被控叛亂遭法院傳喚，他堅信台獨主張屬憲法保障的言論自由，認為思想無罪，最後拒捕自焚而亡。不惜以生命殉道，死得何其悲壯，也成了台灣民主的烈士。

當時威權政府箝制言論，但反抗運動已經到處冒頭，立法院打架、街頭示威、黨外雜誌和警總捉迷藏，野百合更掀起風潮，帶動多少人前仆後繼為民主改革而奮鬥。李鎮源、張忠棟、瞿海源等學者挺身抗議「刑法100條」，陳師孟還遭到警方暗拳毆打。最終，台灣實現了民主化，「刑法100條」修正，加入「以強暴或脅迫」要件，單單僅以思想或言論入罪的時代走入歷史，台灣不再有因言論或思想入罪，更不會再有良心犯的存在。

但，真的嗎？那時為了民主改革振奮不已，有誰想過有朝一日，台灣會走上回頭路？我輩見證甚至參與民主化過程的自由主義知識份子，應該都沒有。

《數位中介服務法》被罵翻後退回，政府又推出《國安法》和《社維法》修正草案，大幅強化行政部門箝制異議的權力，禁止鼓吹對台發動戰爭，或採非和平手段消滅我國主權，也禁止在公開場合和網路倡議或宣傳仇恨言論、恐怖主義或激化社會對立、消滅我國主權等。

問題是，上述行為定義非常模糊，令人無所適從。法律是「罪刑法定原則」，詐欺、傷害、酒駕等大小罪都有明確法律條件，如果定義含糊包山包海，全由行政部門或警方自行裁決，小老百姓戰戰兢兢不知道哪句話會惹上麻煩，最後通通閉上嘴明哲保身，那和警總復辟、重返戒嚴有什麼兩樣？

坦白說，小陸配轉發大陸武統文宣，和總統狂喊「一邊一國」讓軍演圍到家門口，哪個危害台灣安全比較多，還真不好判斷。然而，以當前的政治氣氛，民進黨政府想封殺打壓的，自然是批判民進黨的聲音，而且都被安上「中共同路人」罪名。如果有人主張台灣成為美國第51州，雖然也會消滅中華民國主權，但想必民進黨的行政和司法機構都不會計較。

言論和思想自由不能打折扣，不是擁有百分百的自由，就是沒有自由。由當權者挑選並局部許可的自由，就是牢籠的界限。言論與思想自由保障的，從來不是符合當權者的路線，而是那些少數、不見容當道的刺耳聲音，一如當年的鄭南榕。現在的言論環境雖有不同，但當權者想掌控人民思想的霸道彷彿昨日。

賴政府箝制言論與思想自由的惡果，一是走上民主的回頭路，讓社會落入寒蟬噤聲的一言堂；二是向社會尤其下一代示範：有權力就可以任意打壓異己。如果民眾把言論與思想審判視為當然，台灣的民主也將隨之空洞化。