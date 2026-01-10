遙控模型起家到軍用無人艇！雷虎合作巷弄船廠 2000噸衝壓機拚快速生產

近年國軍戰略朝不對稱作戰發展，開始研發及籌獲各式無人載具，其中，無人艇需求更是上看1500艘。總部坐落在台中的雷虎科技，從遙控模型起家，現在卻轉向軍工產業發展，當外界注意到他們的無人機時，其實雷虎也在桃園找了一間船廠進行合作跨足無人船，究竟雷虎為什麼要來研製無人船？

2024年9月，這時俄烏戰爭已經打了2年，無人機的運用已經相對成熟，雖然在戰場上，烏克蘭也成功用了「海寶貝」成功重擊俄羅斯黑海艦隊，但作為海島國家的台灣，在無人艇方面仍舊處於研發階段，而這時雷虎科技宣布成功參與遊艇製造商科建鋁船的現金增資並完成注資，持有該公司股份60%，成為最大股東，目的也就是看好台灣無人艇市場以及軍方未來的發展。

廣告 廣告

雷虎董事長陳冠如。（張曜麟攝）

《風傳媒》實際走訪位於桃園的科建鋁船，相較於各界認知的船廠都是位於海邊，但有意思的是，科建鋁船卻是隱身在巷弄之間，當經過小巷後，迎來的就是偌大的船廠，最引人注目的，無非是重達2000噸、3層樓高的衝壓機，這正是科建鋁船最大特色。雷虎董事長陳冠如接受訪問指出，科建過去成立時，當時是找了澳洲設計師開發工作船，主要銷往澳洲、紐西蘭，而現在雷虎的無人船都不到8米，一方面是這大小就足夠之外，再者就是可以透過貨櫃外銷。

雷虎合作工廠鋁船製造、現場模具。（張曜麟攝）

只是雷虎過去從遙控模型起家，當在發展無人機時，為何又注資科建？陳冠如坦言，在俄烏戰爭爆發之前，雷虎一直都在做遙控模型，船也是自己很愛的項目，當時在美國看到一艘遙控船，那艘船後面是噴水式，有點類似水上摩托車的概念，那時候就認為這種船當成武器會很不錯，所以就開始研發類似的船，但過程中有遇到一些挑戰，也找了很多業者來開發，剛好科建的老闆動作很快，一下子就改好，加上他們又有小船跟價格優勢，當時都是以電動船做開發方向，不過後來就發現船如果放電池，就會增加重量，又會很貴。

陳冠如說，現在雷虎的無人船跟外界不同的地方在於，都是用鋁合金衝壓，這等於是已經有模具投入，目前科建已經有一台2000噸的機器，未來還要再買一台6000噸的，就可以做到12米的船，這未來也是希望能夠承接海軍陸戰隊突擊艇的項目；因為台灣這方面沒幾家公司在做，而科建鋁船的總經理也說，過去新加坡政府有來洽談，儘管有技術，不過礙於沒有更多資本可以投入，所以雷虎就決定增資，儘管過去國防部開的軍用商規無人機標案鎩羽而歸，仍學到了許多經驗，而目前方向都是正確的。

更多風傳媒報導

