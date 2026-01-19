遙控飛機掉落國道車陣 國道警方調閱影像調查釐清

高速公路局中區養護工程分局派員前往現地，拾獲遙控飛機殘骸。（圖：國道三隊提供）

有網友拍到一架遙控飛機掉落在國道一號北上164.5公里，也就是台中系統路段外側車道，將影片po在Threads上，國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊小隊長白有田表示，目前尚未接獲報案，今（19）日聯繫高速公路局中區養護工程分局派員前往現地，拾獲遙控飛機殘骸，後續將調閱相關影像調查釐清。

從網友影片中可以看到這架遙控飛機從西側飛到北上車道，之後墜落，不知有沒有撞擊前方車輛，而後方車輛變換車道避開遙控飛機殘骸。從高速公路局中區養護工程分局拾獲的殘骸推估，帶有輪子的遙控飛機寬度應超過一公尺。

泰安分隊小隊長白有田表示，為確保行車與飛行安全，操作無人飛行載具時應嚴格遵守民航局規範，如未經申請違反民用航空法相關禁航規定，致發生無人機墜落國道影響行車安全者，將面臨30萬元到150萬元罰款。（張文祿報導）