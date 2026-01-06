遙遙領先？葉元之看穿賴瑞隆1行為模式：其實很怕柯志恩

葉元之直指，賴瑞隆(左)老是找吵架，其實很怕國民黨潛在對手、藍委柯志恩(右)。（合成圖／示意圖／資料照）

民進黨高雄初選競爭激烈，綠委賴瑞隆4日在造勢晚會強調，只有他「才是國民黨最怕的人選」，甚至暗酸前市長韓國瑜，引爆藍營怒火。藍委葉元之直言，若賴瑞隆真的遙遙領先，就不用一直找柯志恩吵架，落後者才需緊咬不放，他揶揄賴瑞隆「為什麼那麼怕柯志恩？」

葉元之6日在《新聞大白話》節目質疑，綠委陳亭妃叫國民黨不要介選，賴瑞隆也是用同一招，連韓國瑜也扯出來了，還誇他賴瑞隆自己，才是國民黨唯一怕的人？「國民黨也沒有很怕他啦！我是說真的。其實是，賴瑞隆很怕柯志恩！」

廣告 廣告

葉元之指出，選舉有一個法則，落後的人，會一直咬著領先者；反觀領先者，通常不會理落後的人。回想一下，賴瑞隆是不是每次只要一遇到柯志恩，就跟她吵架？他觀察到好幾次這種狀況，有一次是在立法院中興大樓一樓就開始吵，「很少這樣子的，很少！真的。」

葉元之提到，還有一次是兩人一起出席高雄的一場活動，賴瑞隆也跑去找柯志恩吵架。假設賴瑞隆真的是遙遙領先柯志恩，他幹嘛去幫柯志恩造勢？如果認為民進黨一定會提名自己，那賴瑞隆大可以不要理柯志恩，邊緣化她，然後就能穩穩當選。

「你為什麼那麼怕柯志恩？」葉元之強調，其實綠營現在都只是拿國民黨當一個話題而已。「至於高雄，螺絲就鬆了！」根據柯志恩爆料，衛生局心衛中心發生霸凌案，蘇姓霸凌者還大喇喇放在教育部的反霸凌專區人才庫？表示兩個部門根本就沒有在做橫向聯繫！

【看原文連結】