遛巨蟒險遭勒斃！屏東男慘被纏頸昏厥 今年第二度因蛇送醫

（記者許皓庭／屏東報導）屏東縣九如鄉 11 日下午發生一起驚悚意外。一名 26 歲林姓男子帶著疑似緬甸蟒的寵物蛇外出散步，行經東寧路時，巨蛇因不明原因突然失控，緊緊纏繞林男頸部，導致他呼吸困難、重心不穩摔倒，造成頭部重創出血。警消獲報趕抵後緊急將人送醫，這已是該名飼主今年第二度因寵物蛇受傷。

還原事發經過，林男當時徒步經過九如郵局附近，原想帶著愛寵透氣，不料蟒蛇突然發力勒住脖子。強大的纏繞力道讓他瞬間缺氧、站立難安，最終重摔在地，後腦勺撞擊地面流血，臉部也疑似有遭蛇咬傷的痕跡。林男倒地後強忍暈眩自行報案，向勤務中心表示「看到一條蛇」；路過民眾目擊巨蟒死命纏在人頸上的駭人畫面，嚇得不敢靠近，只能在旁協助引導救護車，並驚恐直呼「蛇繞在他脖子上」。

圖／護人員抵達現場後，隨後將林男送往醫院救治，並處置一旁仍在蠕動的蟒蛇。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

救護人員抵達現場時，發現林男倒臥血泊中，意識雖清楚但相當虛弱，立即協助脫困並進行止血包紮，隨後將其送往醫院救治，並處置一旁仍在蠕動的蟒蛇。據了解，這並非林男首次發生類似意外，今年 9 月他才因遭家中蛇類咬傷而送醫，未料事隔不到幾個月，又因遛蛇不慎險釀窒息悲劇，一年內二度進出醫院皆因「愛蛇」所致。

針對這起特殊意外，警消單位特別提醒，緬甸蟒等大型蛇類雖是爬蟲市場的熱門寵物，但其肌肉力量極強，一旦受到驚嚇或本能驅動纏繞，力道足以對成人造成致命威脅。呼籲飼主帶特殊寵物外出時，務必評估自身控制能力並做好防護措施，保持安全距離，以免危及自身與他人安全。所幸林男經治療後已無生命危險，詳細事故原因仍待進一步釐清。

