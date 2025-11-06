遛愛犬海灘散步驚見「超巨長海怪」沖上岸 專家解答真實身分！居民嚇傻：從沒看過

電影場景真實上演？沃辛民眾海灘散步目擊「怪物」驚呼連連。（翻攝自臉書）

「巨型怪魚」近日現蹤英國西索塞克斯郡海濱城市沃辛（Worthing），引發當地民眾熱議。43歲女子德萊妮上週日（2日）帶愛犬到海灘散步時，赫然發現一條已死亡的巨大長魚被沖上岸，宛如電影場景，畫面驚悚而詭異。

目擊現場宛如電影 居民嚇傻

德萊妮接受《太陽報》訪問時表示：「我從沒看過這種東西，看起來就像一條巨大的鰻魚！」照片在社群媒體上迅速引發討論，民眾紛紛猜測這條「怪魚」究竟是何生物。

許多居民看到照片後仍震驚不已，一名網友直呼：「這根本像電影裡才會出現的東西，真不敢相信這種生物就在我們的海裡！」

專家鑑定：牠是康吉鰻

英國沃辛海灘近日出現巨型康吉鰻，長度可達2.75公尺，體色灰藍帶金，照片在社群引發熱議。（翻攝自臉書）

廣告 廣告

索塞克斯野生動物信託基金（Sussex Wildlife Trust）派專家前往現場鑑定後指出，這條魚其實是康吉鰻（conger eel），是一種無鱗長魚，體色灰藍、腹部帶金色。康吉鰻是體型上最大的鰻魚，最長可達2.75公尺。

專家解釋，康吉鰻屬夜間獵食者，白天會躲在岩縫或沙地洞穴中，夜間才會出來覓食，因此被沖上岸的情況較為罕見。

更多鏡週刊報導

「發現37具半身屍體」南韓96萬粉YouTuber爆中國人殺人賣器官 嚇壞全網被查辦

有片／3人漁網纏身動彈不得亡！台北港「漁山36號」翻覆 人員全數落海救難畫面曝

川普「被釘十字架」現身藝廊！雕塑逼真嚇壞路人 英藝術家駭世創作曝光：聖人還是罪人？