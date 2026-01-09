「遛狗式」滑雪惹議！男脖綁拉繩被女牽引當雪板

中國冰雪旅遊亂象頻傳，近日新疆阿勒泰滑雪場出現誇張的「遛狗式」滑雪，引發各界譁然。（圖／翻攝自微博@美麗carefree）





中國冰雪旅遊亂象頻傳，近日新疆阿勒泰滑雪場出現誇張的「遛狗式」滑雪，引發各界譁然。網傳影片中，一名男子赤裸上身趴在雪板上充當「人肉滑雪板」，脖子上甚至拴著一條拉繩，供一名女子踩在其臀部上方滑行。過程中女子興奮高喊「飛起來了」，一旁還有專人全程錄影。此舉遭民眾質疑根本是為了搏取網路流量，不僅罔顧自身安全，更可能危及雪場內其他遊客。對此，雪場工作人員回應表示，將會加強巡邏管控，並嚴正呼籲雪友切勿模仿此類危險行為。



除了危險滑雪行徑，人造景點的品質也備受考驗。河南鄭州名為「狗熊嶺夢幻雪鄉」的景點元旦才剛開幕，短短三天便湧入七百多則負評。業者號稱打造兩米高的雪牆長廊，但現場遊客卻發現滿地飄散的竟是碎棉花，就連雪人也是由保麗龍基座堆砌而成，被譏諷為虛假宣傳。實地走訪的記者更在鏡頭前直言，現場佈置觸感明顯不是天然雪，而是一團團的棉花。面對排山倒海的批評，業者解釋是因遊客缺乏公德心刻意破壞造景所致，但也坦承疏失，目前該景點已宣布停業進行整修改造。

廣告 廣告



相較於亂象叢生的人工景點，大自然的鬼斧神工顯得格外珍貴。內蒙古阿拉善近期呈現出「沙漠海波浪」的奇景，粉雪覆蓋在沙丘脊背上，畫面浪漫壯闊；而湖北咸豐在雪後初晴之際，陽光灑落在結冰的樹梢與山頭，營造出純淨無瑕的冬日秘境，成為民眾追尋真實雪景的絕佳去處。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

中國「武統派國師」李毅驚傳遭逮捕 現況曝光

習近平對台動武？川普：由他決定「但我會不高興」

詐騙百億台幣！太子集團首腦陳志 柬埔寨落網

