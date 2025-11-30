遛狗新地點！敦北公園正式開放 內湖區明年將設第23座
台北市動保處30日正式啟用位於松山區的「敦北公園狗活動區」，並由台北市產發局長陳俊安以象徵開啟聖誕禮物方式，開放市民使用新的狗活動區。陳俊安說，迄今已設立22處狗狗專屬活動空間，今年已爭取到在內湖區寶湖社區設置新的狗公園，預計在明年啟用，市民將有更多的寵物友善空間可以與毛孩互動。
陳俊安表示，市府為了讓北市的狗狗們有更多戶外活動場所，迄今已設立22處狗狗專屬活動空間，在寸土寸金的都市土地裡開闢「敦北公園狗活動區」，過程中少不了多次的民意協調及溝通，這個園區是松山區除了迎風狗運動公園外的第2座狗專屬運動空間，讓飼主在住家附近有更近更新的遛狗地點。此外，今年已爭取到在內湖區寶湖社區設置新的狗公園，預計在明年啟用，市民將有更多的寵物友善空間可以與毛孩互動。
動保處表示，為讓毛孩提早過聖誕，在敦北公園狗活動區啟用準備了「敦北GO聖誕-萌寵變裝秀」活動，讓飼主與狗狗一同打扮上台走秀合影，更參與「命運GOGO」與「聖誕襪尋寶記」等趣味闖關遊戲，在遊戲與互動中學習毛孩照護知識。
動保處補充，民眾亦可搭乘「狗狗友善公車」，公運處已規畫了262路區間公車在「富錦街口」站下車即可來到敦北狗活動區。特別注意，園區為大小犬不分區共同使用，具休憩座椅、清洗檯、狗便袋箱及狗便垃圾桶等便民設施，毛爸媽在進入園區前或離開園區後，都要為毛孩繫妥牽繩或有適當防護措施，並應隨時注意毛孩狀況，以保護毛孩在戶外活動的安全。
