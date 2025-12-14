遛狗時放任便溺 有損害公衛 愛牠 就別讓牠隨便

維護市容整潔與良好生活環境，基隆市政府環保局呼籲飼主們：愛牠！就別讓牠隨「便」！環保局指出，近來，仍有少數飼主遛狗時，放任犬隻隨地便溺、不加清理即離去，導致人行道及綠地出現髒亂與異味，這不僅影響觀感，更損害公共衛生與他人權益。

基隆市寵物飼養人口逐年上升，有許多飼主視毛孩如家人，但，仍有少部分人忽視公共禮儀。一般飼主，都固定帶著自家的寵物外出散步，享受與愛寵相處美好時光，但，卻有部份飼主，在愛寵隨地便溺後，不加以清理，便擅自離開。這些行為缺乏公德心及污染環境衛生，更造成民眾的不方便及反感。

環保局局長馬仲豪表示，「做個有愛心、有公德心的好飼主，出門一定要『袋』好你的責任。」

他說，飼主可隨身攜帶夾子、塑膠袋、報紙等清理工具，隨手清理狗便；保持公共空間整潔，是市民共同的責任與習慣培養。除了個人自律外，也期盼社區與民眾能互相提醒、彼此關照，以友善態度共同維護生活環境，讓遛狗也能成為展現城市文明的日常風景。

環保局也提醒大家，依據「廢棄物清理法」規定，家畜在道路或公共場所便溺，所有人（飼主）或管理人有清除其便溺物之義務，如果不清除，依法可處以新台幣3,600以上至6,000元以下罰鍰。