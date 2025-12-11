遛狗沒牽繩嚇「倒」路人 飼主判拘15天

內湖一名男子遛狗未牽繩將路人嚇到跌倒，判拘役15日。示意圖

台北市內湖區一名林姓男子去年清晨遛狗時未牽緊繫繩，導致愛犬掙脫奔跑，並引發另一名飼主的狗隻跟著追逐。兩犬一路朝正在練氣功的陳姓男子衝去，還在旁吠叫，陳男受到驚嚇揮手驅趕時重心不穩跌倒，造成左肘、左肩、左膝挫擦傷，頸部拉傷，以及背部、左髖挫傷等多處傷勢。士林地院認定林男未盡飼主管理責任，依過失傷害罪判拘役15日，可易科罰金。

案發於去年5月29日清晨6點25分，地點位於台北市網球中心1樓戶外空地。判決指出，林男遛狗時未確實牽緊繫繩，愛犬突然掙脫並往2樓入口方向奔跑；另一名鄭姓飼主的狗也未受控制，跟著追上。兩犬奔向正在練氣功的陳男並吠叫，陳男在驚慌閃避時跌倒全身是傷，事後氣憤提告。

林男主張，狗沒有咬人，是陳男自己受驚跌倒，傷勢也沒有他所說的嚴重，加上現場他已盡力控制，認為不需負刑責。他並提出現場照片與通訊紀錄，試圖證明被害人傷勢不重。

然而法院認定，飼主是否負刑責，不在於狗是否咬傷，動物具有不可完全預測的獸性，飼主在公共場所理應牽繩、伴同、採取適當防護措施；動保法及北市動保自治條例也明文要求飼主負起看管義務，以避免動物直接或間接危害他人。

法院認為，即便犬隻沒有攻擊行為，但奔跑、吠叫足以讓一般民眾受驚而閃避跌倒在情理之中；且陳男與兩犬之間毫無熟悉感，自難預測犬隻是否會傷人，因此無從要求被害人具備較高的冷靜與判斷能力。只要林男牽緊繫繩，即可避免整起事件。

至於林男質疑陳男傷勢不重，法院則認為，陳男初次就醫診斷已明載多處挫擦傷與拉傷，法院最終認定林男確實違反飼主注意義務，導致被害人受傷，且事後未與被害人和解、態度不佳，量處拘役15日，可每日1000元易科罰金。



