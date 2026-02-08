遛狗跌倒住院染新冠！韓國影壇痛失巨擘 88歲名導辭世

曾揚名柏林、坎城等國際影展的韓國名導鄭鎮宇今晚辭世，享壽88歲。

引領1960年代韓國電影文藝復興的名導鄭鎮宇，今晚台灣時間約7點，於首爾江南區一間療養醫院辭世，享壽88歲，消息震撼韓國影壇。

2個月前遛狗跌倒住院感染新冠

據韓國電影圈消息指出，鄭鎮宇導演約在2個多月前，帶著愛犬外出散步時不慎跌倒，入住順天鄉大學醫院治療，卻感染了新冠肺炎，健康狀況未能好轉的他，今傳出離世消息，令電影圈悲痛震驚。

23歲出道拍電影！曾是國際影展常客

1938年出生於京畿道金浦市的鄭鎮宇，1962年以電影《外兒子》出道，當時他年僅23歲，以韓國最年輕的電影導演之姿，接連推出《背叛》、《密會》、《下宿生》等經典作品，廣受好評。

1971年，他以電影《凍春》榮獲百想藝術大賞電影部門最佳影片，1973年再以《小島的尊嚴》拿下青龍電影獎最佳導演。1980年更以影壇代表作《布穀鳥也在夜晚哭泣嗎》橫掃大鐘獎包含最佳影片在內的9項大獎。

鄭鎮宇也頻繁站上國際影展舞台，1972年以《石花村》入圍柏林國際影展金熊獎，隔年再以《小島的尊嚴》入圍；1993年則在坎城國際影展獲頒法國文化藝術功勳勳章。

鄭鎮宇不只是名導！更是韓國影壇的重要推手

對韓國影壇貢獻良多的鄭鎮宇，1967年創立韓國電影導演協會，1972年出任電影振興公社製作理事，1973年製作林權澤導演的大作《證言》，也為當時同步錄音等電影技術的發展做出貢獻。1984年成立電影福利基金會，1985年則出任電影人協會理事長。鄭鎮宇的靈堂將設於首爾江南區三星醫療院。



