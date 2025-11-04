遠傳偕重量級夥伴成立影視雙基金 規模逾15億

(記者謝政儒綜合報導)遠傳今（4）日於「TCCF創意內容大會」舉行「TAICCA雙基金發佈會」，與文策院、韓國娛樂媒體集團CJ ENM、TVBS等重量級夥伴共同宣布成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，雙基金規模超過15億，共同力推臺灣影視內容產業化與國際化。



發佈會上，文化部長李遠、文策院董事長王時思、遠傳總經理井琪、韓國娛樂媒體集團CJ ENM 的Executive Vice President, Head of Global Business Division Sean Cho、TVBS總經理劉文硯，以及Netflix、Disney+、Viu、索尼音樂、華納兄弟探索集團等多家影視產業龍頭出席，見證這場臺灣影視產業的重要里程碑。



遠傳總經理井琪表示，影視內容是文化的核心軟實力，這個月是遠傳friDay影音推出十周年，意味遠傳透過網路與平台科技將影視內容呈現給用戶已經十年，遠傳friDay影音連續3年榮獲本土OTT平台付費訂閱第一的佳績(註)，我們累積了豐厚經營實力與產業經驗，除了引進世界級的作品給臺灣觀眾，也從內容採購轉型為以投代購，近年更積極投入影視內容，將傑出的臺灣原創IP帶給用戶並將之推向國際。



井琪指出，遠傳與文策院合資的「遠樂文創娛樂基金」，將聚焦國內外優質的電影、戲劇與演唱會等內容，透過國際團隊合製，提升臺灣原創內容的整體競爭力與市場能見度；攜手文策院、CJ ENM、TVBS成立的「臺韓娛樂文化內容基金」，則針對具潛力的國際影視作品，建立跨國製作與發行平台。遠傳期待透過雙基金的成立，與志同道合的夥伴跨國合作、資源整合，打造具備全球競爭力的臺灣內容生態系。



文策院董事長王時思表示：「此次與遠傳、CJ ENM及TVBS共同推動雙基金，象徵臺灣影視產業邁向制度化投資與國際合作的新階段。文策院將持續促進資金與內容的跨國流動，讓更多臺灣原創故事走向世界。」



CJ ENM Executive Vice President, Head of Global Business Division Sean Cho表示，CJ ENM長期深耕亞洲市場，臺灣具備強大的創作能量與國際潛力，而「臺韓娛樂文化內容基金」就象徵著CJ ENM對臺韓合作能把更多優質作品推向國際的信念。他期望透過結合韓國成熟的製作實力與臺灣創作者的創意能力，開啟亞洲內容的新篇章，打造更多更有國際視野的作品。



此次成立的兩大基金，資金規模共計超過15億元，任務目標如下，將以明確的策略方向推動產業升級：遠樂文創娛樂基金」：由文策院與遠傳成立，專注投資臺灣本土內容的產製與推廣，挖掘優質電影、戲劇與演唱會等娛樂作品，並與國際團隊合作合製，提升臺灣原創內容的全球競爭力與市場能見度。「臺韓娛樂文化內容基金」：由韓國最大娛樂媒體集團CJ ENM攜手遠傳、TVBS等合作夥伴成立，目標促進臺灣娛樂生態系統發展及國際市場接軌，打造以臺灣與韓國內容為中心的跨國製作與發行平台。



遠傳近年來積極參與多項跨國合製案，包括由遠傳子公司米神國際投資的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，為臺日合製的成功典範，於全球10個地區上映，橫跨臺、日、韓、中及東南亞市場，全球票房5.6億元，成為2024年臺灣國片票房亞軍。由臺灣演員許光漢與日本新生代女星清原果耶主演，導演藤井道人更於今年3月榮獲日本學院獎最佳導演殊榮，奠定其在國際影壇的地位。



另一部遠傳參與投資的跨國合製電影《Dear Stranger》，獲選為2025年金馬影展閉幕片，展現其國際製作企圖與藝術價值。該片由臺日美三方團隊共同製作，全程美國紐約取景，由日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂領銜主演，今年9月在日本舉行全球商業首映，並於釜山影展進行世界首映，接續於世界各國上映。



遠傳亦參與臺、美、韓合製電影《Bedford Park》，由孫錫求與崔嬉序主演，並由《西雅圖夜未眠》製作人Gary Foster與導演Stephanie Ahn共同打造，預計於2026年登上國際重量級影展。



遠傳在影集領域同樣積極布局，米神國際攜手CJ ENM Hong Kong打造華語版《我們的藍調時光》，由柴智屏帶領三金團隊拍攝製作，周渝民與張鈞甯主演，融合臺灣在地人文，打造全球華語觀眾共享的影視內容。