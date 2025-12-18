遠傳公布三星三摺機Galaxy Z TriFold 購機資費
(記者謝政儒新北報導)三星首款 AI三摺機 Galaxy Z TriFold 登場，遠傳將於12月19日正式開賣Galaxy Z TriFold，搭配月付1399元指定方案，即享專案價57,490元起，遠傳獨家再送Spotify Premium、遠傳friDay影音免費體驗多重加值服務優惠，讓星粉盡情暢享音樂與影視內容；買空機刷遠傳friDay聯名卡獨享最高8％回饋，再送30GB 5G上網流量包、影音等好禮。
申辦指定方案或是購買新機，再享原廠贈送6個月Google Pro AI擴充功能與2TB雲端儲存空間，輕鬆解決容量焦慮，還可參加遠傳獨家抽獎活動，有機會把市價54,900元的「三星75吋AI智慧顯示器」帶回家。
於年底前遠傳申辦三星 S 系列與 Z 系列指定旗艦機款，立即享受超值多重好康，搭配指定方案馬上享有Spotify Premium首次訂閱4個月免費、遠傳friDay影音暢看2個月、防駭心守護和來電答鈴各3個月免月租，音樂、影視、防詐安全一次到位，讓你的手機體驗全面升級。不想綁約的星粉們也不要錯過！凡至遠傳門市購買Galaxy Z TriFold空機，刷遠傳friDay聯名卡獨享最高8％回饋，再加碼送friDay影音暢看1個月、Spotify Premium 3個月免費體驗、30GB 5G上網流量包。
Galaxy Z TriFold的原廠服務全面尊榮升級，為用戶打造最安心的頂級服務，除了一年延長保固(共計兩年保固)，且只要是在保固期間內送修，更享有免費專人到府收件，並提供原廠備用機，效率、便利雙重升級。不論是購買空機還是申辦方案，都提供信用卡最高24期0利率及無卡分期優惠，再享原廠贈送6個月Google Pro AI擴充功能與2TB雲端儲存空間，體驗Gemini的強大AI智慧功能。遠傳申辦三星S系列與Z系列旗艦機款或購買Galaxy Z TriFold空機，再享獨家抽三星75吋AI智慧顯示器，在家就可以擁有劇院般的享受。
其他人也在看
你的手機該退休了嗎？專家揭5大退役指標：中了一項就別再硬撐
[Newtalk新聞] 智慧手機功能不斷升級，價格卻一路攀高，旗艦機款動輒突破 3 萬元，讓不少小資族遲遲不敢換機。但手機撐太久，使用體驗反而更痛苦。外媒《BGR》整理出 5 個關鍵徵兆，提醒消費者，一旦手中裝置出現這些狀況，就代表舊機已走到極限，是時候考慮汰舊換新。 以下是５個該換新手機的徵兆： 1. 操作明顯變慢。開啟 App 動輒等待好幾秒，滑動畫面或打字時頻頻卡住，甚至連拍照都因相機反應遲鈍而錯過畫面，這些狀況都顯示手機效能已接近極限。再加上新一代 App 對處理器負擔更重，若卡頓已影響日常使用，換機往往是最實際的解決方式。 2. 續航力大不如前。手機用久後，電池健康度逐漸下降，實際使用時可能在通話或導航途中突然關機，甚至只是拍照，電量就快速流失。當手機已無法穩定支撐日常需求，使用起來充滿不確定性，也代表它差不多該退役了。 3. 除了硬體老化，軟體支援也是關鍵指標。不論是 Apple 的 iOS 或 Google 的 Android，舊機型都會逐步被停止更新。一旦無法再取得系統升級與安全修補，資安風險隨之升高，部分 App 也可能無法正常使用，到了這個階段，繼續撐著只會帶來更多新頭殼 ・ 1 天前 ・ 42
電話「響一聲就掛」！專家警告別回撥 恐是「詐團」探路手法
詐騙手法持續翻新，很多人近年頻繁接到「響一聲就掛斷」或「接通卻無聲」的陌生來電，資安業者趨勢科技與防詐來電辨識APP Whoscall提醒，這類電話並非單純撥錯，而是常見的詐騙「探路」手法，民眾若因好奇回撥或接聽，恐引發高額話費、個資外洩，甚至成為後續詐騙的目標。太報 ・ 14 小時前 ・ 70
只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領
7-ELEVEN宣布將自12月24日起，正式把「數位憑證皮夾」擴大至全台超過7,200家門市。消費者只需先於手機下載並開啟「數位憑證皮夾」APP，完成憑證綁定後，出示專屬QR Code給門市人員掃描，即可完成身分驗證並領取包裹，無需再另出示紙本證件。除了政府的數位憑證APP，7-ELEVEN...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
iPhone鬧鐘竟「自動靜音」 內行人：關閉1功能即可
近日有iPhone用戶反映，手機內建鬧鐘出現「畫面顯示響鈴、實際卻無聲」的異常狀況，導致多人錯過重要行程。有用戶因此延誤航班、考試，甚至影響工作出勤，引發大量使用者焦慮與討論。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
舊手機硬撐以為能省錢？專家打臉「可能損失更多」 5大現象中了就換
您還在用好幾代前舊款手機嗎？許多人認為手機還能充電、接收訊息就可持續服役，不過科技網站指出，事實上這可能只是「自欺欺人」，雖然近年手機價格不斷攀升，不過功能與性能更加先進，當手機出現5大現象，就是提醒您該換手機的時候，若一昧堅持將手機用到無法使用為止，損失可能更大。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 1
蘋果還在睡？三星三折機登台開賣時間曝 驚人規格、價錢一次看
華為去年（2024年）推出三折疊手機，震撼全球智慧型手機市場；蘋果 也緊接著宣布，將於明年（2026年）推出折疊機。作為折疊手機先驅的三星自然不遑多讓，今（18）日正式召開記者會宣布，三折疊旗艦手機——Galaxy Z TriFold將進軍台灣上市，期望在競爭日益激烈的智慧手機市場中鞏固領導地位，同時成為台灣亮相的第一款三折疊手機，售價為8萬9900元，並於明（19）日上市，消息一出，掀起星粉高三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
手機出現5情況要換新機了 專家示警：個資恐外洩
智慧型手機使用久了，性能會逐漸下降，外媒指出，當手機出現5種情況就該汰換，包括執行速度變慢、電池衰退、儲存空間不足、螢幕破裂或系統停止更新等，應考慮更換新機，提醒持續使用已出現問題的舊手機，不僅會影響操作，也可能因系統停止更新，造成安全漏洞無法修補，增加個人資料外洩風險。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
蘋果「機海戰」開打4台鏈全面充電！一年半狂丟七款新iPhone 折疊機、20周年神秘機全來了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導蘋果正準備啟動近年最密集的新機攻勢。外電披露，蘋果規劃在2027年秋季前，密集推出至少7至8款iPhone新機，節奏明顯快於以...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
老司機剉咧等！Pornhub洩個資遭勒索 會員恐被「公開處刑」
全球最大的成人影片網站「Pornhub」12日證實，部分付費高級會員（Pornhub Premium）的資料遭到駭客竊取，就在老司機們擔憂自己的瀏覽紀錄是否被外洩時，知名駭客集團ShinyHunters向媒體坦承他們就是幕後黑手，並寄信勒索Pornhub，警告若不支付贖金，將會公開會員的使用紀錄，等同於把老司機們「公開處刑」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意
手機成癮傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意造咖 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
超頂！三星三摺機Galaxy Z TriFold 12月19日開賣 電信資費來了
三星旗艦摺疊新機 Galaxy Z TriFold正式登場，推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，建議售價NT$89,900，除了於三星商城、三星智慧館限量販售外，電信業者也公布資費。中華電信宣布明（19）日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Google搜尋首頁加「＋」新功能 上傳圖片就問AI
【記者趙筱文／台北報導】Google搜尋首頁向來以簡潔介面著稱，多年來變化不大，不過近期有用戶發現，Google正悄悄替搜尋首頁加入全新的「＋」選單，進一步強化AI搜尋的使用情境。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
比臉大！ 三星「三摺疊機」登台 展開超大10吋 1台要價「近9萬」
韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達10吋，可比擬為隨身攜帶的平板電腦！這款創新產品最薄處僅3.9mm，比三枚1元硬幣疊在一起還要薄，能同時開啟多個應用程式，大幅提升多工效率。專家預估，整體手機市場明年在台灣約有5%的數量成長，而金額部分至少有15%的正成長。備受期待的蘋果摺疊「iPhone Fold」據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近「iPad mini」，預計明年秋季上市。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
避免海纜遭勾斷！中華電信「訓練AI」分析船隻動向 強化自動預警系統
[Newtalk新聞] 近年來中國籍船隻勾斷台灣周圍海域海底電纜，導致國內通訊受阻事故頻傳，加上台灣位處地震帶及颱風盛行區域，讓通訊韌性成為國家安全的重要議題。對此，中華電信除了自今年開始以AI技術分析船隻行為模型及動向，評估海底電纜被破壞的風險，並強化自動預警系統外，也計畫在明年新增2條掩埋深度更深的國內海纜。 中華電信表示，目前國內正在使用的海底電纜共有10條，主要連結台灣本島和離島。然而，光是今年上半年，台灣就經歷4次大規模海底電纜中斷事故，其中，在1月3日遭到破壞的國際海纜，以及在2月25日遭到破壞的台澎3號國內海纜都和中國船隻有關，引發國人恐慌。為強化保護海纜的「SAWS海纜自動預警系統」，中華電信利用AI即時分析船隻動向並針對潛在的勾斷風險發出預警。 中華電信表示，SAWS海纜自動預警系統升級後，我國對於海底電纜可能發生的事故將由「被動搶修」轉為「事前預測、主動防禦」，中華電信也會持續精進即時監控的告警能力。 此外，因應海底電纜遭損毀事故頻發，明年預計新增的2條國內海底電纜掩埋深度將由2公尺加深至2.5到3公尺，還會在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管，透過物理方式降地外力破壞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電
蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
速度快4倍、價格砍20%！OpenAI推出GPT-Image-1.5圖像模型、正面對決Google Nano Banana
面對下半年Google Nano Banana在視覺生成領域的強勢逆襲，OpenAI終於坐不住了，稍早宣布推出其最新圖像視覺模型——GPT-Image-1.5。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬
近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z Tri...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
對抗 Nano Banana！OpenAI 帶來生成速度快 4 倍的圖像模型 GPT Image 1.5
緊接著上週 GPT-5.2 的發佈，OpenAI 今天早些時候又拿出了對抗 Nano Banana Pro 的最新圖像生成模型 GPT Image 1.5。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
「海地星空」優勢！中華電信攜手迪士尼Disney+ 一招年省逾2千元
擴大OTT市場，中華電信17日宣布與迪士尼合作為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬優惠。包括申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案（原價335元/月）；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2千元。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
持續進化！Google推Gemini 3 Flash 強大功能一次看
Google今（18）日發表最新部落格文章，宣布擴展Gemini 3家族，推出兼具前瞻智慧與極致速度的Gemini 3 Flash！這款模型結合Pro級推理能力與Flash的低延遲、低成本特性，即日起於Gemini App、搜尋服務「AI模式」與開發者平台全球上線，為日常任務與代理式工作流程帶來重大升級。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話