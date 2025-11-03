遠傳再度攜手vivo南投傳愛 王副縣長表謝忱

【記者 謝雅情／南投 報導】繼7月捐款10萬元傳愛南投後，遠傳電信再度攜手vivo南投傳愛，副縣長王瑞德3日在縣長會客室接見遠傳電信股份有限公司資深副總經理趙憶南，及vivo 台灣分公司總經理陳怡婷等一行人，代表接受遠傳電信與⼿機廠商vivo台灣分公司捐贈新臺幣10萬元整，王副縣長頒發感謝狀感謝2家企業善盡企業社會責任，關懷弱勢，為需要幫助的家⼾帶來溫暖與希望，王副縣長表示，專款將會⽤於南投縣弱勢⺠眾經濟救助之所需，期盼這份善舉能喚起社會各界熱烈響應，用行動一起來關懷弱勢家庭。

王副縣長感謝遠傳電信及vivo台灣分公司再度⽤實際⾏動⽀持南投縣，雖然政府積極推動社會福利，但仍有許多家庭在日常生活中需要更多支持，遠傳與vivo 的愛心，讓資源能實際到達需要的人手中，為需要幫助的家庭注入安全與溫暖；遠傳及vivo對公益的熱心支持，不僅提供善款幫助，更是對縣府團隊的鼓勵與肯定，這筆善款將全數納入「南投縣社會救濟會報」專⼾，依規劃妥運⽤於弱勢家戶之急難救助、醫療補助等項目，發揮幫助弱勢的最大效益。未來，縣府會持續努力，把每一份善意化為行動，守護每一戶需要幫助的家庭。期盼更多企業加入公益⾏列，共同打造溫暖互助的南投。

王副縣長指出，社會善心資源的挹注，能即時幫助弱勢家庭緩解燃眉之急，讓他們感受社會溫暖，不會孤單無助；遠傳與vivo的捐助，除了挹注「南投縣社會救濟會報」專戶資源，對於無法符合法定救助資格的邊緣戶家庭更是助益良多。

趙副總經理表示，遠傳電信深耕南投，主動回饋弱勢族群，繼7月攜手手機廠商vivo捐款10萬元，開啟南投傳愛序曲，短短數月，遠傳與vivo很快的又再度實現承諾，來到縣府進行第二次捐款，接下來遠傳與vivo會善盡企業的社會責任，持續不斷透過物質及非物質的方式實實在在回饋南投，履行該公司與合作伙伴對南投的承諾；除了捐款傳愛外，未來也希望參與更多在地的活動，做更多的事情，希望幫助弱勢族群過得更好；另外遠傳也與南投市公所、草屯鎮公所簽署防災協定，加深社會參與。遠傳與vivo共同期許在此次捐款後，能儘快再回來，甚至能月月都來南投傳愛，幫助更多需要幫助的家庭，讓南投更宜居幸福。

陳總經理表示，今年是vivo創立30週年重要的里程碑，vivo在台灣成立8週年以來 ，獲得非常多消費者良好的反饋。善盡企業社會責任是vivo企業的核心精神，今年總公司設定KPI，要求台灣vivo獲利需提撥至少20%做為對台灣社會公益的支持及支援。此次非常開心，能在短短數月時間，再次攜手遠傳來南投縣政府捐款。vivo及遠傳也思考未來如何將公益活動的範圍做得更廣，除了投入資源及金錢的援助外，也希望透過人力的投入，讓更多需要幫助民眾感受社會溫暖，成為支持他們堅定向前的力量。

社會及勞動局長林志忠補充，該局每天都會接觸到許多急需協助的個案，這筆捐款不僅能即時提供協助，也象徵社會攜⼿的⼒量。未來社會及勞動局將持續扮演好橋梁⾓⾊，把⺠間善⼼轉化為實際⽀持。（照片記者 謝雅情翻攝）