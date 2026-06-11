遠傳前5月每股盈餘1.76元 營運穩健增溫

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遠傳（4904）公佈5月份自結營利概況。受益於創新資費方案帶動5G升級需求、母親節檔期延續換機熱潮，以及個人數位生活服務與智慧資通訊業務穩健成長，5月各項營運指標再度改寫同期新高。5月份合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與稅後淨利分別為95.02億元、33.72億元與13.27億元，年成長率為13.7%、7.7%、14.1%。每股盈餘（EPS）達新台幣0.37元，延續成長動能。

累計至今年5月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利分別為468.46億元、167.42億元與63.45億元，年成長率為9.0%、6.6%與16.1%；每股盈餘（EPS）為新台幣1. 76元，營運穩健增溫。

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遠傳推出「青春同行588」、「優雅樂活」及「5G家用寬頻」等創新資費方案深獲市場肯定，推升行動通訊業務表現，5月份月租型用戶5G滲透率提升至49.0%，穩居業界第一。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續增長，帶動行動服務營收達52.84億元，年增3.0%，維持自2021年3月以來連續63個月正成長的里程碑。

遠傳個人數位服務持續展現成長動能，「遠傳心生活」App全新推出「玩遊戲賺遠傳幣」服務，將日常娛樂與點數經濟深度結合，打造娛樂變現生態圈，市場反應熱烈。5月份整體個人數位生活服務維持雙位數增長，展現穩定向上力道。遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物連網)技術推動數位淨零雙軸轉型，效益持續顯現，企業智慧資通訊業務四大領域「數位轉型、永續智慧城市、電信系統整合、智慧醫療」穩健發展，多項系統整合、物聯網及雲端服務專案順利交付，推動整體企業資通訊營收維持雙位數成長。

遠傳永續表現持續獲國內外機構肯定，不僅榮登《2026永續年鑑》全球電信業第一名，躋身全球電信業前1%永續企業；日前公布「道瓊領先指數（DJBIC）」成分股名單中，遠傳也連續三年登頂競爭最激烈的「世界指數」業界之冠，展現世界級的永續標竿地位。